به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت‌الاسلام والمسلمین سید عبدالفتاح نواب، نماینده ولی‌فقیه در امور حج و زیارت، در جریان بازدید از آشپزخانه مرکزی مدینه با ابراز خرسندی از توفیق حضور در جمع خادمان، از زحمات آنان در خدمت‌رسانی به زائران قدردانی کرد.

وی با تأکید بر اهمیت و جایگاه این خدمت اظهار داشت: تلاش‌های خادمان در تأمین غذای زائران، به‌طور مستقیم در عبادات آنان همچون نماز، طواف و زیارت تأثیرگذار است و از این رو، کاری بسیار ارزشمند و معنوی به شمار می‌آید.



نماینده ولی‌فقیه در امور حج و زیارت با اشاره به سختی‌های این فعالیت، از جمله ساعات طولانی کار و ایستادن‌های مداوم، خاطرنشان کرد: با وجود برخی کمبودها، کیفیت مناسب خدمات ارائه‌شده، نشان‌دهنده همت و تلاش قابل تقدیر خادمان با اخلاص است.

حجت الاسلام والمسلمین نواب همچنین با توصیه به توجه بیشتر به جنبه‌های معنوی کار، از خادمان خواست تا با نیت خالص، ذکر خدا و حفظ وضو در حین فعالیت، بر ارزش خدمات خود و غنی سازی آن بیفزایند و این فرصت الهی را مغتنم بشمارند.



وی در پایان با دعا برای سلامتی و توفیق خادمان و خانواده‌های آنان، از خداوند خواست این مسیر خدمت به زائران همواره برای آنان مفتوح باشد و برای شادی ارواح شهدا بویژه شهدای جنگ رمضان و درگذشتگان، طلب رحمت و مغفرت کرد.

همچنین علیرضا رشیدیان، رئیس سازمان حج و زیارت، در جریان بازدید از آشپزخانه مرکزی مدینه منوره، با تأکید بر نقش حیاتی سلامت جسمانی در انجام مناسک عبادی، خدمت در حوزه تغذیه زائران را میزبانی از مهمانان پیامبر اکرم (ص) و ائمه مظلوم بقیع (ع) دانست و از تلاش‌های شبانه‌روزی کارکنان این مجموعه در شرایط سخت کنونی قدردانی کرد.

وی ادامه داد: تغذیه سالم مقدمه سلامت است و برای اینکه زائران ما که برخی پس از ۲۰ سال انتظار به این سفر مشرف شده‌اند، بتوانند بهره کامل از زیارت خود ببرند، باید سلامت جسمی و قوت لازم برای انجام اعمال داشته باشند.

رئیس سازمان حج و زیارت با تبیین جایگاه معنوی خدمت به ضیوف‌الرحمان افزود: هر کسی که در مراحل مختلف پخت‌وپز، از رعایت مسائل بهداشتی تا طبخ و طعم‌دار کردن غذا تلاش می‌کند، در واقع در حال میزبانی از مهمانان پیامبر (ص)، حضرت فاطمه زهرا (س) و ائمه مظلوم بقیع (ع) است.

وی تأکید کرد که این خدمت یک «معامله با بزرگان» است که هیچ‌گاه در پیشگاه الهی گم نخواهد شد.



