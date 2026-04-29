همایش »مجمع مبلغین مناطق محروم افغانستان« جهت بزرگداشت شهادت رهبر انقلاب در قم برگزار شد

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ همزمان با دهه کرامت و میلاد با سعادت امام رضا علیهالسلام همایشی جهت تجلیل از شهدای جنگ رمضان، بهویژه رهبر شهید انقلاب و بیعت با رهبر سوم انقلاب اسلامی، آیتالله سید مجتبی خامنهای، از سوی مجمع مبلغین مناطق محروم افغانستان برگزار شد.
این گردهمایی با حضور چندین تن از نمایندگان بیوت مراجع تقلید، اساتید حوزه علمیه قم و جمع کثیری از طلاب و مبلغین افغانستانی روز سهشنبه (۸ اردیبهشت) در حسینیه نجف الاشرف شهر قم برپا شد.
همایش با اجرای حجتالاسلام سید احمد بهجت کار خود را آغاز کرد و در ابتدای همایش، حجتالاسلام سید انور حسینی، با تلاوت آیات نورانی قرآن کریم، مجلس را زینت بخشید.
پس از آن، حجتالاسلام والمسلمین دکتر نبیزاده، نماینده و عضو دفتر مرجعیت، مقاله خود را قرائت کرد. در این مقاله به وظایف، مسئولیتها و اهداف مبلغین بهویژه در مناطق محروم افغانستان پرداخته شد.
در ادامه، حجتالاسلام والمسلمین سید محمدباقر مصباح به مدیحهسرایی پرداخت و با نوای گرم خود، فضای مجلس را در شب میلاد امام رضا(ع) حلاوت بخشید.
سپس حجتالاسلام والمسلمین دکتر رفعتی، رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی استان قم، به ایراد سخنرانی پرداخت. وی به ابعاد مختلف دفاع مقدس در جنگ رمضان اشاره کرد و در بخش دیگر سخنان خود به اهمیت جایگاه تبلیغ و مبلغین و نقش کلیدی آنان در تبیین روایت پیروزی پرداخت.
در ادامه همایش،حجتالاسلام والمسلمین سید محمدحسین هاشمی بلخابی، رئیس مجمع مبلغین مناطق محروم افغانستان، ضمن خیرمقدم به مهمانان، به تجلیل از مقام شامخ رهبر شهید و یادآوری فداکاریهای مجاهدان و شهدای افغانستانی در دفاع مقدس، دفاع از حرم و جنگ رمضان پرداخت.
وی بیعت مبلغین مناطق محروم افغانستان با آیتالله سید مجتبی خامنهای به عنوان رهبر سوم انقلاب اسلامی را اعلام کرد و بر اطاعت و پیروی مجمع از ولایت فقیه تأکید نمود.
در اختتامیه همایش، آیتالله هروی، یکی از اساتید برجسته حوزه علمیه قم، ضمن سخنرانی خود به بیان مقام معنوی امام رضا(ع) و حوادث تاریخی دوران آن حضرت پرداخته و همچنین برخی ابعاد شخصیتی و تفکر رهبر شهید را تبیین کرد.
در پایان همایش نیز، مبلغین اعزامی ماه مبارک رمضان مجمع مبلغین مناطق محروم افغانستان، گزارشهای تبلیغی خود را اعم از فعالیتهای داخل کشور و میان مهاجرین مقیم جمهوری اسلامی ایران ارائه دادند.
