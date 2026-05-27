به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ ارتش رژیم صهیونیستی امروز چهارشنبه اعلام کرد حمله هوایی به مواضعی در شهر صور در جنوب لبنان را آغاز کرده است. این حمله اندکی پس از صدور هشدار تخلیه برای ساکنان این شهر و اردوگاههای اطراف آن انجام شد. همزمان، جنگندههای رژیم صهیونیستی، مناطقی در جنوب و شرق لبنان را هدف قرار دادند و رسانههای عبری نیز از سقوط پهپادهای انفجاری در منطقهای نظامی در شمال سرزمینهای اشغالی خبر دادند.
براساس گزارش شبکه الجزیره، این تحولات در حالی رخ میدهد که حزبالله اعلام کرده با نیروهای نظامی رژیم صهیونیستی که فراتر از آنچه خط زرد، خوانده میشود پیشروی کرده بودند، درگیر شده است. ارتش لبنان نیز از شهادت یکی از نظامیان خود در حمله هوایی رژیم صهیونیستی خبر داد.
ارتش رژیم صهیونیستی ادعا کرد که در حال حمله به مقرهای وابسته به حزبالله در منطقه صور است. «آویخای ادرعی» سخنگوی ارتش رژیم صهیونیستی در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: هشدار فوری به ساکنان شهر صور و اردوگاهها و محلههای اطراف آن؛ باید فوراً خانههای خود را مطابق محدوده مشخصشده در نقشه تخلیه کرده و به شمال رود الزهرانی منتقل شوید.
ادرعی در این پیام، اردوگاههای شبریحا، حمادیه (صور)، جل البحر، زقوق المفدی، البص، المعشوق، برج الشمالی، نبعا، الحوش، الرشیدیه و عین بعال را در فهرست مناطقی قرار داد که باید تخلیه شوند.
سومین هشدار تخلیه
این سومین هشدار تخلیه در لبنان توسط ارتش رژیم صهیونیستی از صبح امروز چهارشنبه نخستین روز عید قربان بهشمار میرود. هشدار نخست شامل شهر نبطیه و هشدار دوم مربوط به پنج روستا در جنوب لبنان بود.
جنگندههای اسرائیلی عصر امروز چهارشنبه مجموعهای از حملات را علیه شهرکهای کفرحونه و عرمتی در جنوب لبنان و همچنین منطقه میان الخریبه و بریتال در بقاع شرقی انجام دادند که بر اساس گزارشها، تلفات جانی در پی نداشت.
حملات همچنین مناطق حلبتا، ارتفاعات بودای، ارتفاعات فلاوی و ارتفاعات هرمل در بقاع شرقی لبنان، علاوه بر شهرک تفاحتا و منطقه میان ملیخ و اللویزه در جنوب لبنان را هدف قرار داد.
ارتش رژیم صهیونیستی در بیانیهای اعلام کرد که طی ۲۴ ساعت گذشته بیش از ۱۵۰ هدف متعلق به حزبالله را در مناطق صور، نبطیه و دشت بقاع هدف قرار داده است.
سقوط پهپادهای انفجاری
سازمان رادیو و تلویزیون رژیم صهیونیستی گزارش داد چند پهپاد انفجاری پس از شلیک از لبنان در منطقهای نظامی در شمال سرزمینهای اشغالی سقوط کردهاند.
ارتش رژیم صهیونیستی نیز در دو بیانیه جداگانه اعلام کرد پس از رصد دو پهپاد پرتابشده از لبنان، آژیرهای هشدار در شهرک «شومیرا» در شمال سرزمینهای اشغالی به صدا درآمده است. این دومین بار در روز جاری بود که چنین هشداری صادر میشد.
در مقابل، حزبالله اعلام کرد با نیروهای ارتش رژیم صهیونیستی که به شهرک زوطر شرقی واقع در خارج از آنچه اسرائیل خط زرد مینامد، پیشروی کرده بودند، درگیر شده است. این درگیریها در شرایطی صورت میگیرد که رژیم صهیونیستی تهدید به گسترش عملیات خود کرده است.
حزبالله در بیانیهای اعلام کرد نیروهایش صبح امروز چهارشنبه از فاصله صفر با نیروهای رژیم صهیونیستی در زوطر شرقی با استفاده از سلاحهای سبک و نیمهسنگین درگیر شدند و آنان را مجبور به عقبنشینی کردند. پس از آن، رژیم صهیونیستی حملات سنگین و آتشباری گستردهای را در منطقه آغاز کرد.
حملات پهپادی حزبالله
حزبالله همچنین اعلام کرد با پهپادهای انتحاری یک تانک مرکاوا، یک خودروی نظامی «نمیرا» و تجمعی از نیروهای نظامی رژیم صهیونیستی را در زوطر شرقی هدف قرار داده است.
در همین حال، ارتش لبنان اعلام کرد یک نظامی این کشور در حمله هوایی رژیم صهیونیستی در نزدیکی محل خدمتش در دشت بقاع شهید شده و پیکر او بازیابی شده است. ارتش لبنان توضیح داد که بهدلیل وضعیت امنیتی منطقه، عملیات انتقال پیکر از روز گذشته به تأخیر افتاده بود.
بامداد امروز چهارشنبه نیز دو نفر در حمله هوایی رژیم صهیونیستی به منطقه صور در جنوب لبنان، شهید و یک نفر دیگر زخمی شد.
دیروز سهشنبه، ارتش رژیم صهیونیستی در ۱۵۲ حمله به جنوب و شرق لبنان، ۳۱ نفر را به شهادت رساند، دستکم ۴۰ نفر را زخمی کرد و دهها خانه را ویران ساخت؛ حملاتی که شدیدترین حملات از زمان آغاز آتشبس بهشمار میرود.
از دوم مارس، رژیم صهیونیستی حملات گستردهای را علیه لبنان آغاز کرده که بنا بر آمار رسمی، تاکنون ۳۲۱۳ شهید، ۹۷۳۷ زخمی و بیش از یک میلیون آواره بر جای گذاشته است.
..............................
پایان پیام/ ۲۶۸
نظر شما