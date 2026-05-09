به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ بر اساس گزارشی از CNN، نهادهای اطلاعاتی آمریکا اذعان کردهاند حضرت آیتالله سید مجتبی خامنهای، رهبر انقلاب اسلامی، با وجود آنکه دچار جراحت ناشی از جنگ شدند، در شکلدهی به راهبرد دوران جنگ و مذاکرات تهران با واشنگتن نقش دارد.
سی.ان.ان نوشت به گفتۀ مقامهای آمریکایی، مقام معظم رهبری در دوران بهبودی از جراحات ارتباطات خود را از طریق افراد مورد اعتماد و دیدارهای حضوری ادامه داده است.
این گزارش همچنین با اشاره به اظهارات اخیر «سید مظاهر حسینی» مسئول دیدارهای دفتر رهبر شهید انقلاب تصریح کرد مقامهای ایرانی تأکید کردند که ایشان روند بهبودی خوبی را طی میکند.
حجتالاسلام سیدظاهر حسینی پریشب در میان تجمعات خیابانی بیان داشت حضرت آیتالله «سید مجتبی خامنهای» بر اثر موج انفجار مجروح شدند اما اکنون بهبود یافتند و در سلامت کامل هستند.
در ادامه گزارش سی.ان.ان آمده است که اعضای ارشد سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس، احتمالاً بخش زیادی از امور روزمرۀ دولت را در حالی مدیریت میکنند که تلاشهای دیپلماتیک ادامه دارد.
............
پایان پیام
نظر شما