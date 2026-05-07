به گزارش خبرگزاری بین المللی اهل بیت (ع) ـ ابنا ـ میثم افشار، دبیرکل جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران، در آستانه ۱۸ اردیبهشت، روز جهانی صلیب سرخ و هلال احمر، در نشست خبری به تشریح بخشی از فعالیتهای این نهاد پرداخت و از نقش برجسته مهاجران افغانستانی در عملیاتهای امدادی اخیر خبر داد.
وی با بیان اینکه مهاجران افغانستانی حضور مؤثری در عملیاتهای امداد و نجات داشتهاند، گفت: این افراد در جریان حوادث و بحرانهای اخیر، دوشادوش نیروهای امدادی هلال احمر فعالیت کرده و کمکهای قابل توجهی ارائه دادهاند.
افشار با اشاره به استقبال مهاجران افغانستانی برای همکاری با هلال احمر ایران افزود: در حال حاضر بیش از هزار نفر از اتباع افغانستانی در حوزه امداد و نجات تحت آموزش قرار دارند و تمایل زیادی برای پیوستن به این مجموعه از خود نشان دادهاند.
دبیرکل جمعیت هلال احمر همچنین از دریافت پیامها و نامههای متعدد اعلام آمادگی همکاری از سوی مهاجران افغانستانی خبر داد و گفت: برنامهریزیهایی در بخشهای مختلف از جمله سازمان امداد و نجات و حوزه داوطلبان انجام شده تا از این ظرفیت انسانی ارزشمند بهصورت مؤثر استفاده شود.
وی با تأکید بر رویکرد انسانی و فراگیر هلال احمر تصریح کرد: در ارائه خدمات امدادی، هیچ تفاوتی میان ایرانی و غیرایرانی وجود ندارد و تمامی خدمات بر اساس اصول هفتگانه نهضت بینالمللی صلیب سرخ و هلال احمر و مبانی دینی و اخلاقی ارائه میشود.
افشار در ادامه به نمونهای از خدماترسانی اشاره کرد و گفت: در منطقه ۱۳ آبان در جنوب تهران که در جریان حوادث اخیر آسیب دید، بخش قابل توجهی از ساکنان آسیبدیده از مهاجران افغانستانی بودند که خدمات امدادی لازم به آنان ارائه شد.
دبیرکل جمعیت هلال احمر ایران همچنین به روابط این نهاد با هلال احمر افغانستان اشاره کرد و افزود: روابط میان دو کشور در این حوزه، دیرینه و ریشهدار است و در حال حاضر نیز خدمات درمانی در افغانستان ارائه میشود.
وی ادامه داد: همکاریهای مشترکی در زمینه ارتز و پروتز میان ایران و افغانستان در حال اجرا است و تجهیزات مورد نیاز نیز به این کشور ارسال میشود.
افشار در پایان با تأکید بر اهمیت توسعه این همکاریها خاطرنشان کرد: گسترش روابط میان جمعیتهای هلال احمر ایران و افغانستان در دستور کار قرار دارد و تلاش میشود این همکاریها در حوزههای مختلف انسانی و امدادی بیش از پیش تقویت شود.
