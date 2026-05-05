به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ حجتالاسلام حسین کاظمزاده نویسنده و کارشناس مذهبی در یادداشتی با عنوان «بازی کردن در نقشه دشمن» نوشت: پویش جانفدا از یک طرح خلاق ساده مردمی شروع شد که هر کس هر کاری در فضای جنگ میتواند انجام دهد اعلام کند، همین اقدام میدانی به تدریج به یک پروژه ملی تبدیل شد که حالا از رقم ۳۱ میلیون هم گذشته و با توجه به آمار ۶۰ میلیونی واجدین شرایط این پویش یعنی ۱۲ تا ۶۰ سال، بیش از ۵۰ درصد اعلام آمادگی برای این پویش کردهاند. پدیدهای بی سابقه که نشان از حضور همه اقشار مردم در دفاع از وطن به عنوان مخرج مشترک میان آحاد شرکت کنندگان در این اقدام ملی است.
اما دو نکته مهم:
اولاً امروز که دشمن تلاش میکند با محاصره اقتصادی و فشار معیشتی، جنگ را وارد سفره مردم کند، این ظرفیت بی پایان مردمی را باید به خدمت گرفت. فنآوری مواسات مجدداً میتواند و میبایست فعال شود همانگونه که در کرونا گره باز کرد. کسی که حاضر است برای دفاع از وطن جان بدهد، حتماً دست در جیبش خواهد کرد.
الحمدلله در ماجرای تجمعات شبانه، مساجد به عنوان هستههای محلی در سراسر کشور فعال شدند، حالا هر مسجد و موکب و تجمع میتواند منبع و منشایی برای حل این ماجرا باشد منبعی برای مساوات و مواسات و همدلی. راهکارهایش را خود مردم با فراستشان پیدا خواهند کرد.
دوماً اینکه خیلی باید مراقبت کرد که این سرمایه بی نظیر ملی که حتی در جنگ ۱۲ روزه هم بدین شکل و کیفیت رقم نخورد، مورد تهدید قرار نگیرد. امروز هر حرکت و اقدامی و با هر نیتی ولو اهمیت و احترام مسئله حجاب باشد، که این سرمایه را از بین ببرد، تهدید اصلیترین سلاح ما در این جنگ ترکیبی را رقم زده است.
حتما بیحجابی و عریانی حرام شرعی و سیاسی است، اما کیست نداند که جمع خوبی از این خانمها به قول امام شهیدمان، اهل معنویت و دل بسته به انقلابند، راهحل توصیه شده ایشان مکرراً مدارای با این خانمها بوده است.
بنشینیم فکر کنیم که اگر دختر خودمان گرفتار بیحجابی شده بود چه میکردیم؟ طرد و نفی و زبان تند علیه این پدیده و این خانمها تنها بازی کردن در نقشه دشمن است.
