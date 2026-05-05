یادداشت | ملت ما اسطوره‌ تاریخ خواهد شد

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت‌الاسلام مهدی قریب نویسنده و کارشناس مذهبی، در یادداشتی با عنوان «ملت ما اسطوره‌ی تاریخ خواهد شد» نوشت: در این روزهای سرنوشت‌ساز، یک بار دیگر فرزندان این سرزمین نشان دادند که در لحظه‌ی آزمون، روح ایمان، غیرت و همبستگی ایرانی زنده و جوشان است. پویش ملی «جان‌فدا» با ثبت‌نام بیش از سی‌ویک میلیون نفر از مردم از پیر تا جوان، از زن تا مرد، از شهر تا روستا به نماد تازه‌ای از وفاداری و ایثار در تاریخ ملت‌ها بدل شده است.

این میزان از حضور داوطلبانه‌ی ملت، نه در تاریخ ایران بلکه در هیچ‌یک از ملل معاصر، سابقه ندارد. این حضور میلیونی، نه ناشی از اجبار، بلکه برخاسته از عشق به وطن، ایمان به آرمان‌های اسلام عزیز، و باور به قداست خاک پاک ایران اسلامی است.

در دوران سختی که ملت ما ماه‌ها و سال‌ها زیر فشار تحریم‌های ظالمانه اقتصادی، هجمه‌های فرهنگی و جنگ 12 روزه و جنگ رمضان ایستادگی کرده است، چنین حرکت خودجوش مردمی معنایی فراتر از عدد دارد؛ معنای آن، ایستادن بر سر ارزش‌های دینی، انسانی و ملی است.

امروز ایران تنها نام یک کشور نیست، بلکه نمادی از پایداری و آزادگی است. ملت ما بار دیگر ثابت کرد که حتی در سخت‌ترین روزهای تاریخ، هرگز تسلیم دشمن نخواهد شد، و اگر لازم باشد جان خویش را فدای عزت و استقلال سرزمین خود می‌کند.

اما «جان‌فدایی» تنها در جبهه نبرد معنا نمی‌یابد. امروز میدان‌های جدید دفاع، در عرصه‌ی اقتصاد، انرژی، و همیاری اجتماعی شکل گرفته‌اند.

هر یک از ما می‌توانیم سربازی باشیم در این جبهه‌ی تازه:

- با صرفه‌جویی در مصرف برق، آب و گاز، دشمن را از استفاده از سلاح اقتصادی مأیوس کنیم.

- با پرهیز از اسراف و مصرف‌گرایی، در پذیرش سبک زندگی ایرانی-اسلامی پیشگام باشیم.

- با حمایت از اقشار آسیب‌دیده و جنگ‌زده، وحدت و همدلی را تقویت کنیم.

- با صداقت و درستکاری در کسب‌وکار، به اقتصاد ملی استحکام بخشیم.

ثبت‌نام میلیونی مردم در پویش جان‌فدا، سندی تاریخی است از ایمان و وفاداری ملت. اما وظیفه‌ی ما صرفاً ثبت این افتخار نیست، بلکه حفظ و تکثیر آن در عرصه‌های زندگی روزمره است. همان روحیه‌ای که جوان ایرانی را در آسمان‌های جنگ به شهادت‌طلبی وا می‌داشت، امروز می‌تواند چراغ راهی برای آبادانی و بازسازی کشور باشد.

ملت ما در طول تاریخی تمدنی چند هزار ساله بارها از خاکستر جنگ و تحریم دوباره برخاسته است. امروز نیز با تکیه بر ایمان ، رهبری حکیمانه، و وحدت مردمی، این سرزمین به سوی شکوفایی و تمدن‌سازی نوین گام برمی‌دارد.

آنچه امروز در ایران جریان دارد، تحقق وعده‌ای الهی است: ملتی که بر حق بایستد، هیچ قدرتی یارای در هم شکستن آن را ندارد.

به روح بلند شهیدان‌مان، به ایمان مردان و زنان این دیار، و به آینده‌ی درخشان ایران اسلامی سوگند، ملت ما اسطوره‌ی تاریخ خواهد شد.

