به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ در مراسم پاسداشت مقام استاد جامعه الزهرا سلام‌الله‌علیها، میزگرد «بیان تجربیات و فعالیت‌های اساتید در جنگ تحمیلی» با حضور خانم‌ها حیدری‌مجد، صفایی‌زاده و تاج‌الدینی از اساتید برجسته جامعه‌الزهرا سلام‌الله‌علیها برگزار شد.

در این نشست که با محوریت نقش زنان و طلبه‌ها در عرصه‌های مختلف جهادی و تبیینی شکل گرفت، یک‌یک حاضران به تشریح اقدامات، چالش‌ها و دستاوردهای حضور میدانی و مجازی خود پرداختند.

بصیرت؛ مهم‌ترین پیش‌نیاز کنشگری

خانم تاج‌الدینی در ابتدای این میزگرد، بصیرت را مهم‌ترین پیش‌نیاز کنشگری به‌ویژه کنشگری زنانه دانست و گفت: شناخت دقیق موقعیت و دریافت اخبار از مراجع معتبر، شرط اول ورود مؤثر به عرصه است. ما امروز در جنگ موشک نیستیم؛ در جنگ شبهات قرار داریم. شبهه در حال شلیک شدن است و روایت‌ها به سمت اساتید روانه می‌شود. برای انتقال روایت صحیح، نخست به شناخت کامل از قضایا نیاز داریم.

این استاد جامعه‌الزهرا سلام‌الله‌علیها با اشاره به عرصه‌های متنوع کنشگری طلبه‌ها، خاطرنشان کرد: نخستین و کوچک‌ترین عرصه، خانواده است؛ جایی که خانم طلبه باید ضمن حفظ آرامش منزل، مدیریت بحران و تغییر سبک زندگی موقت را نیز بر عهده بگیرد. پس از آن، حضور در مواکب تخصصی و فعالیت‌های میدانی آغاز می‌شود.

تجربه موکب‌داری؛ چالش‌ها و دستاوردها

خانم طاهره حیدری‌مجد مسئول بسیج اساتید جامعه الزهرا سلام‌الله‌علیها و حوزه‌های علمیه خواهران که به عنوان پرچمدار موکب‌داری در میان اساتید جامعه‌الزهرا سلام‌الله‌علیها شناخته می‌شود، به تشریح تجربه راه‌اندازی موکب تبیینی در قم و برگزاری هفت میز پاسخگویی (شرعی، اعتقادی، سیاسی، مشاوره خانواده، ازدواج، تحصیلی و حقوقی) پرداخت و گفت: با وجود محدودیت امکانات، شاهد حضور خالصانه بسیاری از اساتید بودیم که به صورت جهادی در موکب حاضر می‌شدند. مردم امروز تشنه تبیین هستند و هرجا سخنرانی سخت و پیچیده نباشد، با جان و دل می‌نشینند و گوش می‌کنند.

خانم حیدری‌مجد در ادامه با اشاره به بازدید از خانواده‌های معظم شهدا، گفت: این خانواده‌ها به شدت نیازمند ارتباط روحی و فکری هستند.

جهاد تبیین در فضای مجازی؛ تشکیل گروه‌های تخصصی

خانم صفایی‌زاده دیگر استاد حاضر در میزگرد، به اقدامات صورت‌گرفته در فضای مجازی اشاره کرد و گفت: فردای روز اعلام شهادت رهبر شهیدمان، جمعی از اساتید در جامعه‌الزهرا سلام‌الله‌علیها گرد هم آمدند و با تشکیل گروه «همدلی اساتید انقلابی»، عهد بستند که عرصه جهاد تبیین را رها نکنند. در این گروه، شبهات مطرح، پاسخ‌ها تکمیل و بر اساس نوع مخاطب سطح‌بندی می‌شد.

این استاد جامعه الزهرا سلام‌الله‌علیها افزود: محورهای اصلی کار شامل دشمن‌شناسی با تأکید بر استکبار جهانی و صهیونیسم، آگاهی‌بخشی به ملت‌های مسلمان و تقویت جبهه مقاومت، و تبیین جایگاه خبرگان و ولایت فقیه در عصر غیبت بود.

وی تصریح کرد: ما خود را حلقه میانی میان امام و امت می‌دانیم و این نقش پس از شهادت رهبری، پررنگ‌تر از همیشه شد.

تولید محتوا به چند زبان خارجی

خانم تاج‌الدینی نیز در ادامه به تولید محتوای علمی و تخصصی توسط اساتید اشاره کرد و گفت: تعداد قابل توجهی یادداشت علمی و نشست‌های تخصصی درباره موضوعات مرتبط با جنگ تحمیلی به زبان‌های فارسی، انگلیسی، ترکی استانبولی و سایر زبان‌ها تولید و منتشر شده است. همچنین اساتید زبان‌دان در فضای مجازی بین‌المللی (اینستاگرام، ایکس، تلگرام) حضور فعال یافتند.

در پایان این میزگرد، اساتید حاضر ضمن دعوت از همه همکاران حوزوی برای حضور در مواکب و عرصه‌های پاسخگویی، تأکید کردند: مردم امروز بیش از هر زمان دیگری به دنبال روشن شدن حقیقت هستند. نباید اجازه دهیم این تشنگی بی‌پاسخ بماند.

