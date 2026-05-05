دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی: بازیکنان تیم ملی فوتبال امام رضایی هستند

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) _ ابنا _ دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی روز سه‌شنبه به همراه حجت‌الاسلام والمسلمین حسنخانی معاون فرهنگی و توسعه ورزش از اردوی تیم ملی فوتبال بازدید کردند.

در این بازدید که مهدی محمدنبی دبیرکل فدراسیون، امیر قلعه‌نویی سرمربی تیم ملی و مدیر کل فرهنگی وزارت ورزش و جوانان نیز حضور داشتند، دبیرعالی شورای انقلاب فرهنگی و معاون وزیر ورزش و جوانان برای ملی‌پوشان و کادر فنی در آستانه بازی‌های جام جهانی آرزوی موفقیت کردند.

حجت الاسلام والمسلمین دبیر شورای انقلاب فرهنگی در این بازدید با آرزوی موفقیت برای تیم ملی در آستانه جام جهانی اظهار کرد: از همه دست‌اندرکاران تیم ملی تشکر می‌کنیم که با تلاش خود باعث سربلندی کشور ایران می‌شوید. میدان نبرد شما این مسابقات است و هر گلی که به حریف بزنید دل میلیون‌ها نفر را شاد خواهید کرد.

وی افزود: دعاگوی شما عزیزان هستیم و مطمئنم که همه شما امام رضایی هستید و قطعا امام رضا (ع) نیز دست شما را خواهد گرفت و با پیروزی‌های شما شاهد حضور مردم ایران در خیابان‌ها خواهیم بود. همه شما قهرمانان و پهلوانان کشور هستید.

حجت‌الاسلام والمسلمین حسنخانی نیز در این دیدار اظهار داشت: خدا را شکر می‌کنیم که این توفیق امروز حاصل شد در جمع ملی‌پوشان فوتبال حاضر شویم و خسته نباشید می‌گویم به همه اعضای کادر فنی و بازیکنان که تلاش می‌کنند تا از عزت ایران دفاع کنند.

وی افزود: خوشحالیم که تیم ملی فوتبال ما با یک مربی ایرانی و کاربلد در جام جهانی حاضر می‌شود. این دوره جام جهانی تاریخی‌ترین جام برای ما خواهد بود و یقین داریم که همه تلاش خود را برای موفقیت در این جام خواهید کرد. امیدواریم با درایت همه شما عزیزان بتوانید بهترین عملکرد را نشان دهید و از عزت کشور دفاع کنید.

معاون وزیر ورزش و جوانان خاطرنشان کرد: کاروان ایران مزین به نام ۱۶۸ شهید میناب است و امیدوارم که شما عزیزان ادامه دهنده راه شهیدان باشید. امروز عرصه نبرد فوتبالیست‌های ما در زمین بازی است و شما پرچم‌داران مبارزه هستید که در جام جهانی باعث سربلندی ایران و خانواده‌های شهدا خواهید شد.

در این بازدید توسط دبیر عالی شورای انقلاب فرهنگی و معاون فرهنگی و توسعه ورزش همگانی وزارت ورزش و جوانان یک جلد کلام الله مجید و یک شاخه گل به بازیکنان و کادر تیم ملی اهدا شد.

