به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) _ ابنا _ سخنگوی قرارگاه مرکزی حضرت خاتم‌الانبیا(ص) گفت که نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در روزهای گذشته هیچ گونه عملیات موشکی و پهپادی علیه کشور امارات انجام نداده اند و چنانچه اقدامی صورت می گرفت، با قاطعیت و صراحت آن را اعلام می کردیم.

سخنگوی قرارگاه مرکزی حضرت خاتم‌الانبیا(ص) افزود: گزارش وزارت دفاع آن کشور به طور مطلق تکذیب می شود و عاری از هرگونه صحت است.

وزارت دفاع امارات روز دوشنبه از حمله موشکی و پهپادی به بندر الفجیره این کشور خبر داد اما ساعاتی پس از آن، رسانه های غربی جزئیات جدیدی از نقش مستقیم سامانه‌های دفاعی رژیم اسرائیل، دشمن شماره یک کشورهای عربی و اسلامی در این رویداد پرده برداشتند.

این گزارش می افزاید: به مسئولان و دولتمردان امارات اعلام می گردد، کشور شما نباید به عنوان یک سرزمین اسلامی، لانه آمریکایی ها و صهیونیست ها و نیرو و تجهیزات نظامی آنها قرار گیرد و به جهان اسلام و مسلمانان، خیانت کند.

سخنگوی قرارگاه مرکزی حضرت خاتم‌الانبیا(ص) ادامه داد: شما نباید در دام و تله ی آمریکایی ها و صهیونیست ها خود را گرفتار سازید و به جای مقابله با کفار و مشرکین و عدم هرگونه همکاری با آنها ملت مسلمان ایران را مورد هجوم رسانه ای ناجوانمردانه، تهمت های ناروا و جوسازی قرار دهید.

این گزارش افزود: با کمال تاسف باید گفت کشور امارات امروز به یکی از پایگاه های اصلی آمریکایی و صهیونیستی به عنوان دشمنان جهان اسلام و عامل اصلی ناامنی در منطقه، تبدیل گردیده است و محل استقرار بخش عمده ای از نیرو و تجهیزات نظامی آنها شده است.

سخنگوی قرارگاه مرکزی حضرت خاتم‌الانبیا(ص) تصریح کرد: با جوسازی، تهمت زدن و مظلوم نمایی، نمی توان مشکلی را حل کرد و فضای بین المللی را مخدوش نمود. چنانچه تاکنون در برابر جوسازی و کمک شما به دشمنان امت اسلامی و ایران، کوتاه آمده ایم، صرفا به خاطر امنیت و رعایت حال برادران و خواهران مسلمان خود در آن کشور بوده است.

قرارگاه مرکزی حضرت خاتم‌الانبیا(ص) اعلام کرد: هشدار می دهیم اگر از خاک امارات، اقدامی علیه جزایر ایرانی، بنادر و سواحل کشور ما صورت پذیرد، پاسخ کوبنده و پشیمان‌کننده خواهیم داد.

