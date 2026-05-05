هشدار مجدد نیروی دریایی سپاه به شناورها در مورد تردد از تنگه هرمز

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) _ ابنا _ فرماندهی نیروی دریایی سپاه پاسداران به تمام شناورهایی که قصد تردد از تنگه را دارند بار دیگر هشدار داده است.

فرماندهی نیروی دریایی سپاه پاسدارن انقلاب اسلامی افزود: تنها مسیر ایمن برای عبور از تنگه هرمز کریدوری که قبلا از طرف جمهوری‌ اسلامی ایران اعلام شده می‌باشد.

در این هشدار آمده است: انحراف شناورها به سایر مسیرها ،غیرایمن بوده و با برخورد قاطع نیروی دریایی سپاه روبرو خواهد شد.

یشتر نیروی دریایی ارتش با رصد و شناسایی ناوشکن‌های ارتش آمریکا در محدوده تنگه هرمز، با هشدار و شلیک تیرِ اخطار در محدوده حرکت ناوشکن های دشمن متخاصم، عواقب این گونه اقدامات مخاطره آمیز را متوجه دشمن آمریکایی_صهیونی دانست.

ناوشکن‌های ایالات متحده آمریکا، روز دوشنبه با خاموش کردن رادارهای خود در دریای عمان، قصد نزدیک شدن به تنگه هرمز را داشتند که بلافاصله پس از روشن کردن رادارهای خود، کشف و با اخطار رادیویی نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران مبنی بر مخاطرات نقض آتش بس مواجه شدند.

دلاورمردان ارتش پس از بی توجهی ناوشکن‌های آمریکایی، در اخطاری مجدد، صراحتا اعلام کردند که هرگونه تلاش برای ورود به تنگه هرمز، نقض آتش بس تلقی شده و با واکنش نیروهای دریایی مواجه خواهد شد.

به دنبال بی توجهی ناوشکن‌های آمریکایی صهیونی به اخطار اولیه، نیروی دریایی ارتش، با شلیک تیرِ اخطار موشک‌های کروز، راکت و پهپادهای رزمی در حوالی شناورهای دشمن متجاوز، هشدار داد؛ مسئولیت و عواقب مخاطره آمیز اینگونه اقدامات، متوجه دشمن متخاصم خواهد بود.

