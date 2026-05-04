به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ فرمانده قرارگاه مرکزی حضرت خاتمالانبیا(ص) در پیامی خطاب به دشمنان هشدار داد: هر نیروی مسلح بیگانه بخصوص ارتش متجاوز آمریکا، چنانچه قصد نزدیک شدن و ورود به تنگه هرمز را داشته باشند مورد تهاجم قرار خواهند گرفت.
سرلشکر خلبان علی عبداللهی روز دوشنبه ۱۴ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵ در پیامی تاکید کرد: مکرر اعلام کردهایم امنیت تنگه هرمز در اختیار نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران میباشد و در هر شرایطی هرگونه عبور و مرور امن، با هماهنگی نیروهای مسلح صورت میگیرد.
در ادامه این پیام آمده است: سران جنایتکار و ارتش متجاوز و تروریست آمریکا که مدتی هست در آبهای آزاد و بینالمللی جهان به سرقت و دزدی دریایی روی آوردهاند و امنیت تجارت و اقتصاد جهانی را در معرض خطر قرار دادهاند، خود و همپیمانان آنها باید درک کرده باشند که ملت مقاوم و شجاع و نیروهای مسلح آماده و مقتدر ایران اسلامی تا کنون در عمل ثابت کردهاند که به هرگونه تهدید و تجاوز دشمن در هر سطحی و در هر منطقه ای از ایران بسیار سخت و پشیمان کننده پاسخ می دهند.
فرمانده قرارگاه مرکزی حضرت خاتمالانبیا(ص) در پیام خود تاکید کرد: ما با تمام توان امنیت تنگه هرمز را حفظ و پرقدرت مدیریت می کنیم و به تمام کشتیهای تجاری و نفتکش اعلام میکنیم از هرگونه اقدامی برای تردد بدون هماهنگی نیروهای مسلح مستقر در تنگه هرمز خودداری نمایند تا امنیت آنها به خطر نیفتد.
در ادامه این پیام آمده است: هشدار میدهیم هر نیروی مسلح بیگانه بخصوص ارتش متجاوز آمریکا، چنانچه قصد نزدیک شدن و ورود به تنگه هرمز را داشته باشند مورد تهاجم قرار خواهند گرفت.
سرلشکر عبداللهی در پیام خود آورده است: حامیان آمریکای شرور مراقب باشند و کاری نکنند تا با پشیمانی غیرقابل جبران مواجه شوند زیرا اقدام تجاوزکارانه آمریکا برای برهم زدن شرایط کنونی جز پیچیده تر شدن وضعیت و به خطر افتادن امنیت شناورها در این محدوده نتیجه ای نخواهد داشت.
