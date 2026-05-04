  1. صفحه اصلی
  2. اخبار ایران

ارتش از ورود ناوشکن‌های دشمن به تنگه هرمز جلوگیری کرد

۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۵ - ۱۶:۱۱
کد مطلب: 1809728
ارتش از ورود ناوشکن‌های دشمن به تنگه هرمز جلوگیری کرد

ارتش جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد از ورود ناوشکن‌های دشمن به تنگه هرمز جلوگیری کرده است.

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ ️ روابط عمومی ارتش در یک خبر فوری اعلام کرد که نیروی دریایی به ناوشکن‌های دشمن آمریکایی صهیونی، اخطار قاطع و سریع داده است.

این اخطار باعث شده ناوشکن‌های دشمن به محدوده تنگه هرمز وارد نشوند. 

ارتش گفته اخبار تکمیلی را در این باره اعلام خواهد کرد.

فرمانده نیروی دریایی ارتش به تازگی گفته بود نیروهای مسلح ایران تنگه هرمز را از «دریای عرب» بسته‌اند.

امیر دریادار شهرام ایرانی هشدار داد که «اگر دشمنان جلوتر بیایند، سریع اقدام علمیاتی می‌کنیم.»

……….
پایان پیام/ ۲۱۸
 

برچسب‌ها

اخبار مرتبط

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha