به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ ️ روابط عمومی ارتش در یک خبر فوری اعلام کرد که نیروی دریایی به ناوشکن‌های دشمن آمریکایی صهیونی، اخطار قاطع و سریع داده است.

این اخطار باعث شده ناوشکن‌های دشمن به محدوده تنگه هرمز وارد نشوند.

ارتش گفته اخبار تکمیلی را در این باره اعلام خواهد کرد.

فرمانده نیروی دریایی ارتش به تازگی گفته بود نیروهای مسلح ایران تنگه هرمز را از «دریای عرب» بسته‌اند.

امیر دریادار شهرام ایرانی هشدار داد که «اگر دشمنان جلوتر بیایند، سریع اقدام علمیاتی می‌کنیم.»

