یازدهمین دوره جشنواره‌های هنری مدرسه فراخوان داد

۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۵ - ۱۱:۰۲
پوستر دو جشنواره «فیلم کوتاه» و «عکس و گرافیک» مدرسه منتشر شد.

 پوستر دو جشنواره «فیلم کوتاه» و «عکس و گرافیک» مدرسه منتشر شد.

این جشنواره با هدف شناسایی و حمایت از استعدادهای هنری دانش‌آموزان مقاطع متوسطه اول و دوم برگزار می‌شود. شرکت‌کنندگان می‌توانند آثار خود را در محورهای فیلم کوتاه، نماهنگ، انیمیشن، مستند، فیلمنامه، ایده، طرح برنامه تلویزیونی، عکاسی مستند، عکاسی طبیعت، عکاسی معماری، طراحی هویت بصری، طراحی کاراکتر، طراحی پوستر و تصویرسازی دیجیتال برای این جشنواره ارسال کنند.

دانش‌آموزان علاقه‌مند می‌توانند با مراجعه به سایت رسمی جشنواره‌های هنری مدرسه به نشانی madresefestival.ir از جزئیات فراخوان، شیوه ثبت‌نام و نحوه ارسال آثار مطلع شوند.

