رهبر شهید، امام وحدت امت اسلامی بود

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ اولین وبینار بین‌المللی "شهید خامنه‌ای؛ جانفدای اسلام" به همت مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی و با سخنرانی اندیشمندان وعلمای جهان و ایران برگزار شد.

در این وبینار اندیشمندان وعلمای جهان و ایران تلاش رهبر شهید حضرت آیت الله العظمی امام خامنه ای برای ایجاد وحدت و همدلی میان جوامع اسلامی را ستودنی توصیف کردند.

شیخ خلیل افرا عضو دبیرخانه شورای برنامه ریزی مدارس علوم اهل سنت کشور و امام جمعه موقت اهل سنت کنگان:

از مناقب امام شهید آن است که ایشان همواره به زبان حق و یقین سخن می‌گفتند، از مقدسات مسلمانان دفاع می‌کردند و همواره مسلمانان را به وحدت و برادری فرا می‌خواندند و در همین راستا هرساله کنفرانس وحدت اسلامی را در ایران برگزار می‌کردند که در این کنفرانس علمایی از بیش از 50 کشور اسلامی مشارکت کرده و در رابطه وحدت و برادری اسلامی سخن می‌گفتند. ما باید در جلسات خود مناقب و فضایل امام شهید را بیان کنیم. ایشان در طول زندگی خود مجاهد بودند و با شهادت از دنیا رفتند و همانگونه که همواره در جلسات و سخنرانی‌های خود از خداوند شهادت را طلب می‌کردند، خداوند شهادت را روزی ایشان کرد.

مولانا سید حسیب الدین قادری شرفی رئیس گروه زبان انگلیسی دانشگاه ملی اردو حیدرآباد هند:

می‌دانیم که آیت‌الله خامنه‌ای از نوادگان امام حسین (ع) بود و قدرتی که برای ایستادگی در برابر باطل داشت، به دلیل پیروی از امام حسین (ع) بود. اگر امروز ایران را درک کنید، می‌توانید کربلا را نیز درک کنید. تمام خانواده امام حسین (ع)، اهل بیت ایشان (ع)، اعضای خانواده پیامبر (ص) به شهادت رسیدند؛ اما هر جا صحبت از امام حسین (ع) شود، می‌دانیم ایشان پیروز میدان بود. آیت‌الله خامنه‌ای از امام حسین (ع) پیروی کرد، برای حقیقت ایستاد و تمام جهان همراه اوست. همه کارشناسان می‌گویند که ایران شکست نخورد، بلکه پیروز شده است. این لطف پروردگار متعال بر کسانی است که به حقیقت پایبندند، برای حقیقت می‌جنگند، برای حقیقت ایستادگی می‌کنند. آیت‌الله خامنه‌ای نشان داد که اگر ایمان داشته باشید، می‌توانید هر کاری انجام دهید.

حسن قناعت‌لی رئیس انجمن‌های اهل‌بیت در ترکیه:

یکی از مهم‌ترین مفاهیم در اندیشه مقام معظم رهبری "وحدت امت اسلامی" بود، چرا که ایشان اختلافات مذهبی را عامل تفرقه نمی‌دانستند، بلکه آن را نوعی تنوع می‌شمردند؛ لذا در این مسیر بر وحدت مسلمانان تأکید شد، در برابر دشمنان مشترک آگاهی ایجاد شد و روحیه مقاومت تقویت شد چرا که رهبر شهید "وحدت" را نوعی سیاست نمی‌دانست بلکه آن را یک وظیفه دینی و اخلاقی عنوان کرده بود. مسئولیت علما فقط مربوط به گذشته نیست؛ بلکه آن‌ها باید حال را شناخته و آینده را بسازند. چرا که مبارزه حق و باطل همیشه وجود داشته و خواهد داشت. اما متناسب با شرایط شکل آن تغییر می‌کند و در مسیر آگاهی، علم و اخلاق مهم‌ترین ابزارهای بیان حقیقت هستند.

حجت الاسلام و المسلمین شیخ "جواد صالحی" مدیر حوزه علمیه رسالت کابل:

آیت الله سید علی خامنه‌ای در ایام رهبری خود ارزش‌های والای انسانی را برای امت اسلامی به ارمغان آورده بود. ایشان از تاثیرگذارترین رهبران جهان بود به گونه ای که تمامی دنیا بر مبنی سخنان ایشان اقدامات خود را برنامه‌ریزی می‌کردند. ایشان به عنوان "نماد مقاومت" زبانزد جوانان جهان بودند و در این راه شاگران زیادی را چون شهید "سید حسن نصرالله" را پرورش دادند، چرا که عقیده داشت، مقاومت یک اصل است. ایشان گام‌های مهمی در تکثیر رشته‌های علوم اسلامی در بین جوانان برداشتند و همواره دغدغه ایشان عزت اسلام بود و در برنامه‌ریزی‌های خود نگاه عزتمندانه به اسلام و مسلمین را در نظر می‌گرفتند و آن را از راه اغنا علمی و توانمندی های اقتصادی به پیش می‌بردند. رهبر شهید ایران همواره تجاوز به افغانستان را محکوم می‌کردند و بر وحدت شیعه و اهل سنت در بین مردم این سرزمین تاکید داشتند.

آخوند داود بلکفه مدیر مرکز تخصصی اهل سنت استان گلستان:

کارآمدترین سلاحی که ملت مسلمان ایران در برابر تجاوزات دشمن آمریکایی- صهیونی بکار بردند، "وحدت"و "اتحاد" بود و این اتحاد مقدس، راهبردی‌ترین سلاح جمهوری اسلامی ایران در برابر دشمن متخاصم است. مردم ایران با انسجام اسلامی در برابر دشمن تا دندان مسلح و شرایط دشواری که جهان کفر برای جمهوری اسلامی ایران پیش آورده از کیان اسلامی دفاع کردند و همچنان در میادین به دفاع از خاک خود ادامه می‌دهند.

روافد الیاسری رئیس اداره وقف اسلامی از نروژ:

رهبر شهید می‌خواست این امت، امت واحدی باشد. او زندگی خود را وقف این هدف کرد و هرگز فرصتی را برای دعوت به وحدت امت، انسجام آن و ایستادگی در برابر دشمن واحد و مشخص، یعنی داریم او را "امام وحدت" بنامیم. او می‌گفت: بله، اختلافات ممکن است اما باید بر آنها غلبه کنیم و به یکدیگر احترام بگذاریم و یک امت بسازیم. وقتی امیرالمومنین شهید شد، رهبری را جوانی به نام "حسن مجتبی" بر عهده گرفت. و امروز، رهبری به جوانی سپرده شده که انتقام تمام خون‌های پاک ریخته شده را بر عهده گرفته است. ما پیمان می‌بندیم که این راه را دنبال کنیم و با رهبر جدید بیعت کنیم که همیشه به عهد حمایت از حق وفادار خواهیم ماند.

مولانا مشرف عالم قاسمی عالم برجسته و روشندل هندی:

اکنون برادران ما در ایران در جنگی قرار دارند که جنگ ظالم علیه مظلوم است.آمریکا و رژیم صهیونیستی مصداق ظالم هستند. ما برای شما دعا می کنیم که خداوند راه را برای شما در جنگ با آنها باز کند، زیرا شما مظلوم واقع شده‌اید.

