به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز در پی اعلام دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا درباره تنظیم توافق میان تهران – واشنگتن که در انتظار نهایی شدن است، ادعا کرد: پیشنویش توافق میان ایران و آمریکا منجر به پایان جنگ درتمام جبهه ها خواهد شد.
نیویورک تایمز عصر شنبه به وقت محلی به نقل از کسانی که آنها را «سه مقام ایرانی» عنوان کرد، مدعی شد: پیشنویس توافق در حال بررسی، به پایان درگیریها در تمامی جبههها منجر خواهد شد و بر بازگشایی تنگه هرمز از جمله رفع محاصره دریایی آمریکا متمرکز است.
این رسانه افزود: این توافق شامل آزادسازی ۲۵ میلیارد دلار از داراییهای مسدودشده ایران در خارج از کشور خواهد بود.
این رسانه آمریکایی مدعی شد: مسائل هستهای که یکی از اصلیترین نقاط اختلاف در مذاکرات بوده است، طی ۳۰ تا ۶۰ روز آینده مورد مذاکره قرار خواهد گرفت.
نیویورک تایمز ادعا کرد: این توافق همچنین آزادی کامل کشتیرانی در تنگه هرمز را تضمین میکند و هیچگونه هزینهای برای عبور کشتیها در نظر گرفته نخواهد شد.
نیویورک تایمز ادعا کرد: مشخص نیست که آیا پیشنهاد مقامات ایرانی همان چیزی است که ترامپ در پست خود در رسانههای اجتماعی به آن اشاره کرده است یا خیر.
این رسانه آمریکایی مدعی شد: میانجیگران پاکستانی و قطری پیشنویس توافق را تسهیل کردهاند.
گفتنی است دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا عصر شنبه به وقت محلی ۲۳ می ۲۰۲۶(برابر با سوم خرداد ۱۴۰۵ به وقت ایران) ادعا کرد: یک توافق میان ایالات متحده آمریکا و ایران تنظیم و اکنون در انتظار نهایی شدن است. جنبهها و جزییات نهایی توافق در دست بررسی است و بزودی اعلام خواهد شد.
ترامپ در شبکه اجتماعی تروث سوشال خود گفت: «من دفتر بیضی در کاخ سفید هستم، جایی که همین حالا تماس بسیار خوبی با محمد بن سلمان آل سعود از عربستان سعودی، محمد بن زاید آل نهیان از امارات متحده عربی، امیر تمیم بن حمد بن خلیفه آل ثانی، نخستوزیر محمد بن عبدالرحمن بن جاسم بن جابر آل ثانی و وزیر علی الثوادی از قطر، ارتشبد سید عاصم منیر احمد شاه از پاکستان، رجب طیب اردوغان رئیسجمهور ترکیه، عبدالفتاح السیسی رئیسجمهور مصر، ملک عبدالله دوم از اردن و ملک حمد بن عیسی آل خلیفه از بحرین داشتم.»
وی افزود: این گفتگوها درباره جمهوری اسلامی ایران و تمامی موارد مرتبط با یک یادداشت تفاهم در خصوص صلح بود. توافقی تا حد زیادی مذاکره شده است که منوط به نهایی شدن میان ایالات متحده آمریکا، جمهوری اسلامی ایران و سایر کشورهای یاد شده است. رئیس جمهوری آمریکا اضافه کرد: به طور جداگانه، تماسی با بی بی نتانیاهو نخستوزیر اسرائیل داشتم که آن هم خیلی خوب پیش رفت.
.............................
پایان پیام/ 167
نظر شما