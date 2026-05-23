ترامپ از دستیابی به توافق اولیه با ایران خبر داد

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ «دونالد ترامپ» رئیس جمهور آمریکا ادعا کرد که یک توافق اولیه با جمهوری اسلامی ایران حاصل شده، اما نهایی شدن آن همچنان به تکمیل مذاکرات و بررسی جزئیات باقی‌مانده وابسته است.

ترامپ توضیح داد که از دفتر بیضی کاخ سفید، گفت‌وگوی تلفنی مشترکی با شماری از رهبران منطقه انجام داده است. در این تماس، ولیعهد عربستان سعودی، رئیس امارات متحده عربی، امیر قطر، نخست‌وزیر قطر، تعدادی از مقام‌های قطری، رئیس‌جمهور ترکیه، رئیس‌جمهور مصر، پادشاه اردن، پادشاه بحرین و همچنین نخست‌وزیر پاکستان حضور داشته‌اند.

وی با بیان اینکه محور این گفت‌وگوها تمام موضوعات مرتبط با یک تفاهم‌نامه صلح با ایران بوده است، افزود: یک توافق اولیه میان ایالات متحده آمریکا، جمهوری اسلامی ایران و دیگر کشورهای یادشده حاصل شده است.

ترامپ همچنین از گفت‌وگوی جداگانه خود با «بنیامین نتانیاهو» نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی، خبر داد و این تماس را بسیار خوب و موفق توصیف کرد.

رئیس‌جمهور آمریکا تصریح کرد که هنوز برخی بندها و جزئیات نهایی توافق در حال بررسی و مذاکره است و انتظار می‌رود در آینده نزدیک به‌صورت رسمی اعلام شود.

وی مدعی شد که یکی از محورهای مهم این توافق، بازگشایی تنگه هرمز و تضمین تداوم تردد و کشتیرانی در این آبراه راهبردی است.

