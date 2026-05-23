به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ شبکه «سیبیاس نیوز» گزارش داد دولت دونالد ترامپ همزمان با ادامه مذاکرات غیرمستقیم با ایران درباره دستیابی به توافقی جدید، در حال بررسی احتمال انجام عملیات نظامی تازه علیه تهران است. بر اساس این گزارش، هنوز تصمیم نهایی در اینباره اتخاذ نشده، اما آمادهسازیها در داخل دولت و نهادهای نظامی آمریکا ادامه دارد.
به نوشته سیبیاس، ترامپ برنامه خود برای گذراندن تعطیلات آخر هفته «روز یادبود» در باشگاه گلفش در نیوجرسی را لغو کرده و به دلیل آنچه «شرایط مرتبط با دولت» توصیف شده، تصمیم گرفته به کاخ سفید بازگردد. همچنین گزارش شده که شماری از نیروهای نظامی و اطلاعاتی آمریکا نیز برنامههای تعطیلات خود را تغییر داده یا لغو کردهاند؛ اقدامی به گزارش سی بی اس که در چارچوب آمادهسازی برای احتمال تشدید دوباره تنشها ارزیابی شده است.
این گزارش میافزاید مقامهای دفاعی آمریکا در حال بررسی فهرست نیروهایی هستند که ممکن است به پایگاههای خارجی فراخوانده شوند و همزمان جابهجایی نیروها در خاورمیانه ادامه دارد.
«آنا کلی» سخنگوی کاخ سفید به سیبیاس گفت ترامپ همچنان بر این موضع تاکید دارد که ایران نباید به سلاح هستهای دست پیدا کند و واشنگتن در صورت شکست مذاکرات، برای «تمام سناریوهای ممکن» آماده است.
این در حالی است که هم اکنون فرمانده ارتش پاکستان، عاصم منیر، به عنوان مقام میانجیگر از اسلامآباد هماکنون در ایران میباشد.
