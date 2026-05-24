جزئیات توافق احتمالی آمریکا و ایران؛ از توقف جنگ لبنان تا بازگشایی تنگه هرمز

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ بر اساس گزارش آکسیوس، واشنگتن آمادگی خود را اعلام کرده است که طی یک دوره ۶۰ روزه، درباره رفع تحریم‌ها و آزادسازی دارایی‌های بلوکه‌شده ایران وارد مذاکره شود. در مقابل، نیروهای نظامی آمریکا که در ماه‌های اخیر در منطقه مستقر شده‌اند، تا زمان دستیابی به یک توافق نهایی در مواضع خود باقی خواهند ماند. این پیش‌نویس همچنین شامل تعهداتی برای پایان دادن به درگیری‌ها در لبنان است و گزارش شده که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، پیش از نهایی کردن این طرح، نظر موافق برخی رهبران عرب و مسلمان را نیز جلب کرده است.

در بخش دیگری از این تفاهم‌نامه، ایران متعهد شده است که در ازای رفع محاصره بنادر و اجازه فروش آزادانه نفت، از تلاش برای دستیابی به سلاح هسته‌ای خودداری کند. تهران در مذاکرات غیرمستقیم، قول‌هایی مبنی بر کاهش غنی‌سازی اورانیوم ارائه داده است؛ هرچند آمریکا تأکید کرده که هرگونه اقدام عملی برای رفع تحریم‌ها و آزادسازی پول‌ها، مشروط به دریافت «امتیازات ملموس» از سوی ایران در پرونده هسته‌ای است.

این توافق در حالی مطرح می‌شود که دونالد ترامپ شامگاه شنبه از حصول یک توافق اولیه با ایران برای بازگشایی تنگه هرمز خبر داده بود. تحلیلگران معتقدند این پیش‌نویس، دریچه‌ای برای گفت‌وگوهای گسترده‌تر در آینده جهت «مهار» برنامه هسته‌ای ایران می‌گشاید. با این حال، تداوم حضور نیروهای آمریکایی در منطقه نشان‌دهنده آن است که واشنگتن همچنان رویکرد «سیاستِ فشار» را تا حصول یک نتیجه قطعی و نهایی حفظ کرده است.

..........

پایان پیام