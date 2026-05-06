به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت‌الاسلام والمسلمین موسوی‌مقدم نماینده ولی‌فقیه در بنیاد شهید و امور ایثارگران، سید محمد میرکاظمی مدیرکل حوزه نمایندگی ولی‌فقیه در بنیاد شهید و امور ایثارگران، امیرحسین دانش کهن مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان البرز، حجت الاسلام محمدجواد رزاقی مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در بنیاد شهید و امور ایثارگران استان البرز، قربانعلی مصطفایی مدیریت کانون های خدمت رضوی استان البرز به همراه جمعی از خادمیاران و خادمان شهدا با خانواده‌های شهدای جنگ رمضان، شهیدان «فاطمه زلفخانی و رادوین اسلام نژاد» مادر و فرزند ۶ساله و شهید «محمد رشیدی فرهاد» در کرج و شهیدان «سجاد رضایی» و «محمد محمدی» در فردیس دیدار و از مجاهدت و صبر این عزیزان تجلیل کردند.

حضور خادمان و خادمیاران بارگاه ملکوتی ثامن الحجج علی بن موسی‌الرضا (علیه السلام) نورانیت این دیدارها را دوچندان کرد و این عزیزان با نوای ملکوتی خود و قرائت صلوات خاصه حضرت فضا را عطرآگین به یاد امام رضا (علیه السلام) و دل‌ها را راونه مشهد مقدس و حرم امام هشتم کردند.

نماینده ولی فقیه در بنیاد شهید و امور ایثارگران در این دیدارها با ابلاغ سلام مقام معظم رهبری حضرت آیت‌الله سیدمجتبی حسینی خامنه‌ای، گفت: شهدا به دلیل لیاقت و شایستگی معنوی به مقامی والا دست یافته‌اند و در روایت‌های همرزمان و دوستان آنان، ویژگی‌های اخلاقی و سلوک خاص این عزیزان به‌روشنی دیده می‌شود؛ ویژگی‌هایی که گاه برای اطرافیان شگفت‌انگیز بوده است. این خصوصیات نشان می‌دهد شهید مورد لطف و عنایت درگاه الهی قرار گرفته و راهی را پیموده که به رضوان الهی ختم شده است.

حجت‌الاسلام و المسلمین موسوی‌مقدم در ادامه، ضمن قدردانی از مادران شهدا، تأکید کرد بخشی بزرگ از شکل‌گیری شخصیت معنوی و ارزشی شهدا، حاصل تعلیم و تربیت در دامان مادران مؤمن و خانواده‌های متدین است؛ خانواده‌هایی که با پرورش فرزندانی شایسته، زمینه حضور آنان در مسیر حق را فراهم کرده‌اند.

وی همچنین با اشاره به جایگاه شهدا در فرهنگ اسلامی و تاریخ انقلاب گفت: شهدا زنده‌اند و نام و یاد آنان در تاریخ این سرزمین ماندگار خواهد ماند؛ همان‌گونه که در فرهنگ عاشورا، یاران امام حسین(ع) جاودانه شدند و یادشان همواره الهام‌بخش نسل‌های بعدی است.

نماینده ولی‌فقیه در بنیاد شهید و امور ایثارگران در بخش دیگری از سخنان خود، با هدف انتقال پیام صبر و استقامت به جامعه و به‌ویژه نسل‌های آینده، بر ضرورت تکریم خانواده‌های شهدا و تداوم مسیر و آرمان‌های شهیدان تأکید کرد.

وی افزود: دیدار با خانواده‌ها و نیز حضور در محافل مرتبط با مجروحان و خانواده‌های شهدای جنگ تحمیلی، در حقیقت درس استقامت و صبر از آنان است؛ همان درسی که می‌تواند مسیر حرکت به سوی آینده روشن را هموار کند.

حجت‌الاسلام والمسلمین موسوی‌مقدم در ادامه با اشاره به گستره جنایات دشمنان در طول جنگ تحمیلی گفت: امروز در طول تاریخ، این حجم از خشونت و حملات ددمنشانه علیه ملت ایران بی‌سابقه بوده است.

وی با بیان این‌که دشمنان در آغاز این جنگ، اقداماتی نظیر حمله به مدرسه و همچنین حمله به ناوچه‌ها را در کارنامه خود دارند، تصریح کرد: این اقدامات، سندهای روشن و عیان از خوی ددمنشانه آمریکایی–صهیونی به‌شمار می‌رود. بسیاری از شهدای جنگ تحمیلی صرفاً در چارچوب یک عملیات نظامی معنا نمی‌شوند؛ بلکه بر اساس باورها و اعتقادات دینی، معتقد بودند که باید در برابر این دشمن ایستاد و پایداری به نتیجه می‌رسد. حجت الاسلام و المسلمین موسوی‌مقدم نمونه بارز این نتیجه را در عاشورا دانست و گفت: آنچه در کربلا رخ داد، نشان داد پایداری و ایستادگی در برابر ظلم، سرانجامی روشن دارد.

نماینده ولی‌فقیه در بنیاد شهید و امور ایثارگران همچنین با تأکید بر این‌که شهید متعلق به تاریخ کشور و آینده بشریت است، خاطرنشان کرد: به همین دلیل گفته می‌شود شهید را تکریم کنید تا منش و راه او به آیندگان منتقل شود و زندگی شهید برای نسل‌های بعد به شکل الگو باقی بماند.

وی در ادامه با اشاره به نقش خانواده شهید گفت: برای تحقق این هدف، همه مسئولیت دارند؛ خانواده شهید نیز کانون این محور است و می‌تواند اصول و آموزه‌های شهید را برای دیگران تشریح کند. خانواده‌ها باید به شیوه‌ای زینب‌گونه راه شهید را بیان کنند تا این مسیر همچنان ادامه پیدا کند.

در پایان نیز نماینده ولی‌فقیه در بنیاد شهید و امور ایثارگران بر وعده انتقام خون شهدا تأکید کرد و گفت: دشمنان به خیال خام خود آمده بودند تا در کوتاه‌مدت کار ایران را تمام کنند، اما شکست خوردند و مسیر مقاومت ملت ایران، بار دیگر به نتیجه رسی

