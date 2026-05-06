به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت‌الاسلام علی خلیلی‌پور در مراسم شرح آیات قرآن کریم قبل از نماز ظهر و عصر، سه‌شنبه ۱۵ اردیبهشت‌ماه در شبستان امام خمینی(ره) حرم بانوی کرامت به ایراد سخنرانی پرداخت.

خلیلی‌پور با اشاره به سوره مبارکه علق به‌عنوان نخستین سوره نازل شده بر پیامبر اکرم(ص) در غار حرا، اظهار داشت: خداوند متعال در این سوره با بیان «اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّکَ الَّذِی خَلَقَ» مسیر زندگی را برای انسان مشخص می‌کند. خدای متعال انسان را از علقه (خون بسته) آفرید تا در مسیر خلقت به جایگاه کرامت برسد.

وی در ادامه به بیان استاد خود آیت‌الله جوادی آملی اشاره کرد و افزود: اگر خداوند «رَبُّ الْأَکْرَمِ» به انسان تعلیم می‌دهد، قاعدتاً درس کرامت می‌دهد. رب الاکرم با کتاب کریمش می‌خواهد به ما یاد بدهد که کریمانه زندگی کنیم. متأسفانه برخی انسان‌ها در این مسیر مشغول خاک‌بازی در این دنیا می‌شوند.

سخنران محفل شرح آیات قرآن کریم تصریح کرد: خدای متعال معلم اول است که به ما مقصد را آموزش داد، راه را نشان داد، راهنما فرستاد و ابزار کار یعنی عقل و فطرت سلیم را به ما عطا کرد. از ما فقط خواسته است حرکت کنیم و کسی که به سمت خدا حرکت کند، قطعاً به مقصد می‌رسد.

وی در پایان با اشاره به داستانی از عطار نیشابوری، خاطرنشان کرد: عطار نقل می‌کند که پس از مشاهده مرگ درویشی که با ذکر «لا اله الا الله» جان به جان‌آفرین تسلیم کرد، گفت «باید بروم خدا را پیدا کنم» خداوند در سوره علق به انسان هشدار می‌دهد که «إِنَّ الْإِنْسَانَ لَیَطْغَیٰ أَنْ رَآهُ اسْتَغْنَیٰ». انسان طغیان می‌کند؛ چون خود را بی‌نیاز می‌بیند، در حالی که همه داشته‌هایش از خداست و با قدرت خودش به دست نیاورده است.

