آیین بزرگداشت شهید سرلشکر محمد شیرازی در قم برگزار شد

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ آیین بزرگداشت شهید سرلشکر محمد شیرازی، سردار بسیجی، با حضور همسر، فرزندان و جمعی از منسوبان این شهید والامقام، پنجشنبه شب در محفل زیارت عاشورای هفتگی قم واقع در محله میدان امام برگزار شد.

در ابتدای این مراسم، یکی از خادمین هیئت زیارت عاشورای هفتگی، هدف از برپایی چنین مراسمی را فراتر از یاد شهدا دانست و اظهار داشت: «اقتضای چنین مراسمی که به منظور بزرگداشت شهدا برگزار می‌شود این است که حاضران در پایان آن، احساس کنند توشه‌ای از معنویت و بصیرت شهدا را دریافت کرده‌اند و باید با تمسک به آن، ادامه‌دهنده راه آنان باشند.»

در ادامه، سردار سرتیپ پاسدار هادی حسن‌زاده، از همکاران شهید شیرازی در دهه ۹۰ در دفتر فرماندهی کل قوا، به بیان نکاتی از سیره اخلاقی و مدیریتی وی پرداخت. وی ولایتمداری و مردم‌داری را دو بعد برجسته شخصیت این شهید دانست.

سردار حسن‌زاده همچنین با اشاره به دقت و حساسیت فوق‌العاده شهید شیرازی در اجرای تدابیر امام شهید (ره)، این ویژگی را از عوامل اعتماد و اطمینان عمیق دومین رهبر انقلاب اسلامی (حضرت آیت‌الله خامنه‌ای) به ایشان برشمرد.

سپس حجت‌الاسلام ضیائی به تبیین ویژگی‌های شهید در معارف اسلامی پرداخت و تصریح کرد که شهید شیرازی نمونه بارز این ویژگی‌ها بود.

در بخش دیگری از این مراسم، یکی از مداحان اهل بیت(ع) با ذکر مصائب شهدای کربلا، در توصیفی نمادین، شهدای دوران معاصر به‌ویژه در ابعاد ولایتمداری را الگوبرداری شده از شهدای دشت کربلا دانست.

این آیین معنوی با دعا برای پیروزی نظام اسلامی بر جریان آمریکایی-صهیونی و سلامتی رهبر انقلاب اسلامی به پایان رسید.

