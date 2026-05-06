به گزارش خبرگزاری بین المللی اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ موسسه آموزش عالی حوزوی معصومیه خواهران، مسیر تخصصی تربیت زنان عالمه و کنشگرِ تراز تمدن اسلامی را آغاز کرده است.
محوریت سطوح ۲، ۳ و ۴ موسسه آموزش عالی حوزوی معصومیه خواهران به شرح ذیل است:
سطح ۲ : پایههای استدلال فقهی و اصولی
سطح ۳ : تعمیق تخصص به تفکیک رشته
سطح ۴: دست یابی به قدرت نظریهپردازی دینی
امتیازات ویژه ای برای ثبت نام کنندگان در نظر گرفته شده است از جمله:
تلفیق پژوهش روزآمد با نگاه تحولخواه
اساتید برجسته حوزوی و دانشگاهی
بسترهای تدریس، تحقیق و مدیریت فرهنگی برای طلاب خواهر
جهت پیشثبتنام از طریق لینک (https://masoumiyeh.ir/register/?) اقدام نمایید.
جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره پذیرش۰۹۹۰۴۹۰۱۰۲۷ تماس حاصل فرمایید.
.
............
پایان پیام
نظر شما