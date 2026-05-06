به گزارش خبرگزاری بین المللی اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ موسسه آموزش عالی حوزوی معصومیه خواهران، مسیر تخصصی تربیت زنان عالمه و کنشگرِ تراز تمدن اسلامی را آغاز کرده است.

محوریت سطوح ۲، ۳ و ۴ موسسه آموزش عالی حوزوی معصومیه خواهران به شرح ذیل است:

سطح ۲ : پایه‌های استدلال فقهی و اصولی

سطح ۳ : تعمیق تخصص به تفکیک رشته

سطح ۴: دست یابی به قدرت نظریه‌پردازی دینی

امتیازات ویژه ای برای ثبت نام کنندگان در نظر گرفته شده است از جمله:

تلفیق پژوهش روزآمد با نگاه تحول‌خواه

اساتید برجسته حوزوی و دانشگاهی

بسترهای تدریس، تحقیق و مدیریت فرهنگی برای طلاب خواهر

جهت پیش‌ثبت‌نام از طریق لینک (https://masoumiyeh.ir/register/?) اقدام نمایید.

جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره پذیرش۰۹۹۰۴۹۰۱۰۲۷ تماس حاصل فرمایید.

