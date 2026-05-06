پیش‌ثبت‌نام پذیرش سطح ۲، ۳ و ۴ موسسه آموزش عالی حوزوی معصومیه خواهران آغاز شد

۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۵ - ۱۲:۴۳
به گزارش خبرگزاری بین المللی اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ موسسه آموزش عالی حوزوی معصومیه خواهران، مسیر تخصصی تربیت زنان عالمه و کنشگرِ تراز تمدن اسلامی را آغاز کرده است.

 محوریت سطوح ۲، ۳ و ۴ موسسه آموزش عالی حوزوی معصومیه خواهران به شرح ذیل است:

 سطح ۲ : پایه‌های استدلال فقهی و اصولی
 سطح ۳ : تعمیق تخصص به تفکیک رشته
 سطح ۴: دست یابی به قدرت نظریه‌پردازی دینی

امتیازات ویژه ای برای ثبت نام کنندگان در نظر گرفته شده است از جمله:
 تلفیق پژوهش روزآمد با نگاه تحول‌خواه
 اساتید برجسته حوزوی و دانشگاهی
بسترهای تدریس، تحقیق و مدیریت فرهنگی برای طلاب خواهر

 جهت پیش‌ثبت‌نام از طریق لینک  (https://masoumiyeh.ir/register/?) اقدام نمایید.

 جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره پذیرش۰۹۹۰۴۹۰۱۰۲۷ تماس حاصل فرمایید.

