به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ نشریه آسیا تایمز، استیون برایان در تارنمای تحلیلی اسلحه و راهبرد مینویسد که ایالات متحده با وجود برخورداری از پدافند هوایی بسیار برتر و سیستمهای فرماندهی و کنترل پیشرفته، به وضوح مرتکب اشتباهات بزرگی شد؛ بطوری که ۲ فروند هواپیمای آواکس و سه جنگنده اف-۱۵ را از دست داد. همچنین، در شناسایی یک جت ایرانی که خسارات شدیدی به «کمپ بورینگ» در کویت وارد کرد، ناکام ماند.
وی با بیان اینکه ایران حملات تلافیجویانه گستردهای را علیه پایگاههای راهبردی و باارزش آمریکا انجام داد، افزود: طبق گزارشهای بینالمللی و دادههای ماهوارهای، خسارات وارده به هواپیماها، رادارها و سیستمهای مخابراتی در طول ماههای فوریه و مارس، بسیار فراتر از آن چیزی بود که در ابتدا گزارش شد.
برایان ادامه داد: ۱۶ پایگاه نظامی آمریکا در هشت کشور خاورمیانه مورد اصابت قرار گرفتند و برخی از آنها چنان آسیب دیدند که غیرقابل استفاده شدند.
فاجعه آتش خودی؛ ۳۰ ثانیه مرگبار بر فراز کویت
دستیار سابق وزیر دفاع آمریکا به نابودی سه فروند اف-۱۵ آمریکایی بر فراز کویت در اوایل جنگ علیه ایران اشاره و میگوید که یک فرونذ جنگنده F-۱۸ کویت هر سه اف-۱۵ را در یک درگیری ۳۰ ثانیهای با موشکهای موشک حرارتیاب کوتاهبرد اِی آی ام-۹ سایدوایندر (Aim-۹M) سرنگون کرده است.
برایان با بیان اینکه جنگندههای F-۱۵E به حسگرهای هشدار موشک (MWS) برای تهدیدات فروسرخ مجهز نیستند و خلبانان هیچ هشداری دریافت نکردند، افزود: ظاهراً خلبان کویتی تصور کرده بود که این هواپیماها جتهای «کوثر» (مدل ایرانی F-۵) هستند که روز قبل به کویت حمله کرده بودند. با وجود سیستمهای پیشرفته IFF (شناسایی دوست از دشمن)، احتمال میرود به دلیل جنگ الکترونیک سنگین، سیستمها به درستی عمل نکرده و هواپیماهای خودی را به رنگ «قرمز» (دشمن) نشان داده باشند.
نفوذ به نقاط کور؛ معمای جت کوثر
این مقام سابق پنتاگون ادامه داد: حمله جت کوثر ایرانی به «کمپ بورینگ» در کویت، یکی دیگر از ناکامیهای بزرگ پدافندی بود. این جنگنده با استفاده از پدیده جوی «مجرای راداری» (Radar Ducting) در خلیج فارس، از میان نقاط کور رادارهای پاتریوت گذشت.
بنا به گزارشها، یک جت کوثر ایرانی از پایگاهی در جنوب غربی ایران برخاست، با پرواز در ارتفاع بسیار پایین از خلیج فارس عبور کرد و به کمپ بورینگ در کویت حمله کرد. در این حمله، خسارات گسترده به مرکز فرماندهی وارد و یک فروند هلیکوپتر شینوک نابود و ۶ سرباز آمریکایی هم کشته شدند.
غرور نظامی و واقعیتهای میدان
استیون برایان معتقد است آمریکا در این درگیری هزینههای گزافی بابت «غرور تکنولوژیک» و «بیتوجهی به خلاقیتهای نامتقارن دشمن» پرداخت کرد. ایران ثابت کرد که با شناخت دقیق از جغرافیا و ابزارهای نوین جنگ الکترونیک، میتواند برتری هوایی مطلق ایالات متحده را به چالشی جدی بکشد.
..............
پایان پیام/
نظر شما