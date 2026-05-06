رساندن پیام دینی از طریق رفتار و عمل، مهمتر از سخنرانی است

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ شیخ ابراهیم زکزاکی، رهبر حرکت اسلامی نیجریه در سومین کنفرانس کمیته تربیت و تبلیغ بر اهمیت رساندن پیام دین تاکید کرد و گفت: همین رساندن پیامی که پیشینیان انجام داده‌اند سبب شده است که دین تا امروز پابرجا بماند. اکنون نیز رساندن پیام دینی وظیفه‌ای است که تا پایان عمر بر عهده هر مسلمان قرار دارد.

شیخ زکزاکی افزود: «همان‌گونه که امام حسین (ع) تا آخرین لحظات عمر خود قاتلانش را موعظه می‌کرد، به همین شیوه دین برای نسل‌های آینده حفظ و منتقل خواهد شد».

در عین حال، وی بر اهمیت تبلیغ از طریق عمل صالح تأکید کرد و گفت: «رساندن پیام از طریق عمل، از رساندن آن با صدا و سخن مهم‌تر است.»

وی هشدار داد که ناگزیر باید با آزمون‌ها و فشارهای حاکمان و حامیان آنان روبرو شد، همان‌گونه که در طول تاریخ چنین بوده است. ولی در نهایت مؤمنان پیروز خواهند شد، همان‌گونه که خداوند وعده داده است.

رهبر حرکت اسلامی نیجریه در پایان بر اهمیت دعوت مردم با حکمت و شیوه‌ای نیکو که موجب فهم بهتر آنان شود و پرهیز از روش‌های تند و نامناسب تاکید کرد .

..............

پایان پیام/