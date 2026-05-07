به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ مجموعه شعر "طوفان الأقصی" به کوشش محمدمهدی عبداللهی، شاعر، پژوهشگر و رئیس کارگروه ادبیات و هنر مقاومت اتاق وضعیت فلسطین منتشر شد.

این اثر با همکاری دبیرخانه دائمی کنفرانس بین‌المللی حمایت از مردم فلسطین مجلس شورای اسلامی و انتشارات سرو موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس و در آستانه افتتاح نمایشگاه مجازی کتاب، روانه بازار شد و به چاپ رسیده است.

کتاب "طوفان الأقصی" شامل اشعار ۱۱۰ شاعر برجسته، پیشکسوت و جوان انقلاب اسلامی است که به حماسه مردم فلسطین در عملیات طوفان الأقصی پرداخته‌اند. اشعار این مجموعه در قالب‌های مختلفی از جمله رباعی، قصیده، غزل، مثنوی و چهارپاره و ... سروده شده و احساسات عمیق انسانی را در مورد مقاومت و مبارزه مردم فلسطین به تصویر می‌کشد.

مقدمه این کتاب توسط دکتر محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی نوشته شده است. این مجموعه فرصتی مناسب برای علاقه‌مندان به شعر و ادبیات مقاومت فراهم می‌آورد تا با صدای شاعران در حمایت از مردم فلسطین آشنا شوند.

مقدمه رئیس مجلس شورای اسلامی در مجموعه شعر "طوفان الأقصی" به شرح ذیل است.

بسم الله الرحمن الرحیم

مِنَ المُؤمِنینَ رِجالٌ صَدَقوا ما عاهَدُوا اللَّهَ عَلَیهِ ۖ فَمِنهُم مَن قَضیٰ نَحبَهُ وَمِنهُم مَن یَنتَظِرُ ۖ وَما بَدَّلوا تَبدیلًا

گنجینه افتخارات جبهه مقاومت سرشار از صحنه‌های رشادت و ایثار رزمندگان شجاع و دلیر برعلیه دشمنان پلید، سفاک و متجاوز رژیم صهیونیستی می‌باشد که در تاریخ ماندگار شده است.

عملیات غافلگیرانه و گسترده طوفان‌الاقصی در زمره حماسه‌های تاریخ‌ساز می‌باشد که جهان را شگفت‌زده کرد و طی آن مبارزان مقاومت، تلفات و خسارات سنگینی را به دشمن وارد ساختند.

این عملیات افتخارآمیز «طوفان‌الاقصی» که از سوی مقام‌های رژیم صهیونیستی به‌عنوان «تاریخی که در اسرائیل بدنام خواهد ماند» توصیف شده است، انعکاس عمیقی در داخل اراضی اشغالی داشته و همچنین باعث ایجاد نگرانی در بین متحدان این رژیم چه در سطح منطقه و چه در سطح بین‌المللی گردید و مبارزان فلسطینی توانستند شهرک‌ها و اماکن نظامی رژیم صهیونیستی در مجاورت غزه را تحت کنترل خود درآورند.

همچنان که پیامدهای کامل این عملیات در حال آشکار شدن است، مقیاس و هماهنگی حماسه طوفان‌الاقصی حاکی از توانائی‌های رو به رشد و تزاید و توانمندی عملیاتی جسورانه و تقویت شده از سوی فرماندهان و رزمندگان مقاومت فلسطین است. رژیم صهیونیستی با متزلزل شدن آنچه «برتری نظامی خود» می‌نامید، بدترین شکست استراتژیک خود را در برابر مقاومت فلسطین از زمان ایجاد آن در ۷۵ سال پیش تجربه می‌کند.

شعر مقاومت، الفبای پایداری و نقطه آغازین مبارزه در جبهه فرهنگ و اندیشه است که اهل قلم همگام و همرزم با نیروهای مجاهد و رزمنده به عنوان سلاحی مؤثر بر علیه دشمن واحد و تا دندان مسلح و متجاوز به کار می‌گیرند.

بهره‌مندی از زبان هنر و ادب و کلام شیوا و الحان دلنشین به دلیل ماندگاری آن سهم بسزائی در حفظ، اشاعه و استمرار مکتب مقاومت و همچنین انتقال آن به نسل‌های آینده دارد.

شعر مقاومت و پایداری در واقع جلوه‌ای روشن و نافذ از عدالت‌خواهی و حق‌طلبی، بیداری و روشنگری و ظلم‌ستیزی است که از سوی شاعران، نویسندگان و سخنوران متعهد و رسالت‌مدار و رهروان آزادگی و دین‌داری با بیان ادبی و اشعار پرشمار از معنا بر دل و جان مشتاقان ارائه می‌گردد و تا آن زمان که ظلم و اشغالگری وجود دارد شعر مقاومت همچون خاری گلوی متجاوزان و دشمنان بشریت را می‌خراشد.

طوفان‌الاقصی نه تنها مظهر و نماد مبارزه و حمله قهرمانانه بر علیه دشمن صهیونیستی و رویارویی جبهه مقاومت در یک عملیات نظامی می‌باشد، بلکه از سوی دیگر تجلی و نماد طوفانی از جنس کلمه و کلام و سخنوری و شعر در ادبیات محور مقاومت را معنا بخشیده است.

شعر و ادبیات پایداری و مقاومت تا هر زمان که ظلم و ستم هست وجود دارد، متعلق به مرز جغرافیائی خاص و مشخص و یا محدودیت در یک زمان نمی‌شود، یک مفهوم عام و گسترده است. به همین دلیل است که عنوان شعر مقاومت جهان اسلام زیبنده این هنر فاخر و سرشار از معرفت و بصیرت و بینش می‌باشد.

ضمن تجلیل از تمامی مجاهدان عرصه فرهنگی و ادبی جبهه مقاومت، خادمان اهل قلم محور مبارزه و ایستادگی و شاعران عدالت‌خواه حامی آزادگی که تلاش آنان همواره شور و نشاط و هیجان در میان رزمندگان حق‌طلب و همه ملت‌ها که دارای وجدان و روحیه آزادگی می‌باشند و تقدیر از گردآورنده آن، جناب آقای محمدمهدی عبداللهی و اعضای دبیرخانه دائمی کنفرانس بین‌المللی حمایت از انتفاضه فلسطین که چنین اقدام ارزشمند فرهنگی را در راستای جمع‌آوری، تبیین و انتشار آثار شاعران حوزه فلسطین و مقاومت به انجام رسانیدند، امیدوارم همواره در انتقال طرف مفاهیم و ترویج فرهنگ ایثار و مبارزه و پاسداری از آرمان‌های شهدای مقاومت پرتلاش باشیم.

