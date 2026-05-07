حکمرانی مردمی مدنظر رهبر شهید انقلاب، در اجتماعات شبانه مردم متجلی شده است

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت الاسلام والمسلمین عبدالحسین خسروپناه، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی درباره بسترسازی حضور مردم در خیابان به عنوان پشتیبان میدان در تحقق حکمرانی مردمی، اظهار کرد: امروز این حضور گسترده مردم دقیقاً تحقق حکمرانی مردم‌محور است. یعنی تعبیر حکمرانی مردمی که امام شهیدمان بارها از آن به مردم سالاری دینی تعبیر می کردند امروز در این اجتماعات شبانه کاملاً آشکار است.

وی تصریح کرد: علاوه بر این، تمام پیشرفت هایی که تا امروز در ایران اسلامی داشته ایم و امروز این قدرت دفاعی و نظامی را برای ما به وجود آورده مرهون حضور مردم و کار مردم است.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی تأکید کرد: این آقایان و بانوانی که شب ها در خیابان ها و میادین شهرها هستند، همین جوانان دانشگاهی و دانشجو که شب ها در خیابان ها حضور دارند، بسیاری از همین ها کارهای علمی و فناوری کشور را دنبال کردند و به نتیجه رساندند.

حجت الاسلام خسروپناه در بیان آثار و نقش حکمرانی مردم‌محور، بیان کرد: این انقلاب نشان داد هرجا مسائل و چالش های ما با «حکمرانی مردمی» دنبال شده مسئله حل شده است و هرگاه سراغ مافیا و افراد بی‌ربط رفتیم نه تنها مسئله حل نشد بلکه آن را منحل کردند.

وی ادامه داد: دقیقاً مانند امروز که برخی در حال آسیب رساندن به وضعیت اقتصادی مردم و جامعه هستند. این افراد همان‌هایی هستند که صرفاً منافع شخصی خود را دنبال می کنند.

حجت‌الاسلام خسروپناه خاطرنشان کرد: امروز در این شرایط دولت باید مراقب باشد که مسائل حکمرانی اقتصادی را نیز به دست مردم بسپارد در غیر این صورت افرادی که به دنبال منافع شخصی خود هستند قطعاً کارشکنی کرده و آسیب خواهند زد.

