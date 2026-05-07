به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت الاسلام والمسلمین قرائتی رئیس ستاد اقامه نماز کشور در جمع طلاب مدرسه امام باقر(ع) مشهد حضور یافت و بیانات و توصیه هایی را ایراد کرد.

رئیس ستاد اقامه نماز کشور بیان کرد: طلبه ها سعی کنند هنر سخنرانی کوتاه را یاد بگیرند و بهترین حرف هایشان را در ده الی بیست دقیقه به مخاطب تحویل دهند و شنونده را در صحبت هایشان مشارکت دهند این مدل سخنرانی حواس او را به خود معطوف می کنند.

وی ادامه داد: آدم ها سه دسته اند؛ تولید کننده، توزیع کننده یا مصرف کننده؛ شما تلاش کنید در حوزه کار طلبگی هر سه ویژگی را داشته باشید یعنی علم را مثل علمای بزرگی چون شهید مطهری تولید کنید و بتوانید آن را به گوش مردم برسانید و خود نیز به آن عمل کنید و تا زمانی که انسان ها روی کره زمین باشند باید تعلیم و تربیت باشد و کار ما همچنان ادامه دارد.

استاد قرائتی در بیان علم مفید افزود: علم باید یکی از این پنج قسم باشد یا فرا گرفتن آن واجب است یا مستحب است یا علمی که گره ای از جامعه را حل می کند یا گره از فردی می گشاید در غیر این صورت خیلی از درس ها را لازم نیست یاد بگیرید و وقت خود را بی جهت صرف می کنید.

رئیس ستاد اقامه نماز کشور در ادامه توصیه ها به طلاب و روحانیون، اظهار کرد: اسلام را به صورت مناسب فهم و درک کنید و همیشه با یک اسلام شناس حقیقی در ارتباط باشید، در سخنرانی مطالب را ساده و روان بیان کنید تا عوام بفهمند و خواص بپسندند. نیت تان را برای خدا خالص کرده و دنبال شهرت نباشید که شهرت ارزش نیست و اگر نیت تان برای خدا باشد خداوند رزق شما را هم تضمین کرده است.

وی اضافه کرد: تفریح را در برنامه زندگی تان داشته باشید و همه مطالب خوبی را که از کسی می شنوید یادداشت کنید. در زندگی اهل خجالت نباشید و مثل مردم عادی حتی پایین تر زندگی کنید.

حجت الاسلام و المسلمین قرائتی در حسن و ثواب مجاورت امام رضا (علیه السلام) بودن افزود: قدر امام رضا(ع) را بدانید و در حرم نیت و نگاهتان عام باشد و برای همه دعا کنید. نگاهتان به تبلیغ، مسجد، نماز و دعا عام باشد برای همه نیت خیر داشته باشید دعا برای همه انسانها باشد و دل تان را از کینه و نفاق پاک کنید.



.............

پایان پیام/ ۲۱۸

