تعرض به اماکن فرهنگی و تاریخی کشور نشانه رویکرد مخرب دشمنان است

به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) _ ابنا _ مسعود پزشکیان با حضور در مجموعه فرهنگی ـ تاریخی سعدآباد، از بخشهای آسیبدیده این مجموعه در جریان جنگ تحمیلی اخیر آمریکا و رژیم صهیونیستی بازدید کرد و در جریان آخرین وضعیت خسارات وارده قرار گرفت.
رئیسجمهور در این بازدید، با اشاره به اهمیت صیانت از میراث تاریخی، فرهنگی و هویتی ملت ایران، تعرض به اماکن فرهنگی و تاریخی کشور را اقدامی مغایر با اصول و موازین بینالمللی و نشانهای از رویکرد مخرب دشمنان نسبت به هویت تمدنی ملتها دانست.
در جریان این بازدید، گزارشی از میزان خسارات وارده به بخشهای مختلف مجموعه سعدآباد، بهویژه ساختمان «جمهوری» به رئیسجمهور ارائه شد؛ ساختمانی که طی سالهای گذشته میزبان دیدارهای رسمی و دوجانبه مقامات عالیرتبه کشورهای مختلف، مراسم امضای اسناد همکاری، نشستهای مشترک هیئتهای سیاسی و اقتصادی و همچنین کنفرانسهای مطبوعاتی رؤسای جمهور و مقامات خارجی بوده است.
پزشکیان با تأکید بر ضرورت حفظ و احیای ظرفیتهای تاریخی، فرهنگی و دیپلماتیک کشور، دستور داد روند مرمت، بازسازی و ترمیم بخشهای آسیبدیده این مجموعه در سریعترین زمان ممکن و با بهرهگیری از ظرفیتهای تخصصی و فنی ذیربط آغاز و با دقت و کیفیت لازم دنبال شود.
رئیسجمهور همچنین بر لزوم ثبت، مستندسازی و پیگیری حقوقی خسارات وارده به اماکن تاریخی و فرهنگی کشور در مجامع و سازوکارهای بینالمللی تأکید کرد.
