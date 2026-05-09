قالیباف: هیچ سدی مقابل پیشرفت و عزت ملی ایران وجود ندارد

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ رئیس مجلس شورای اسلامی با تبریک قهرمانی تیم ملی وزنه‌برداری جوانان ایران در مسابقات جهانی، تأکید کرد: قهرمانان و پهلوانان کشورمان با قهرمانی خود بار دیگر ثابت کردند که هیچ سدی مقابل پیشرفت و عزت ملی ما وجود ندارد.

متن پیام محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی به مناسبت قهرمانی تیم ملی وزنه‌برداری جوانان ایران در مسابقات جهانی به شرح زیر است.

«قهرمانی تیم ملی وزنه‌برداری ایران و اهتزار پرچم پرافتخار جمهوری اسلامی در مسابقات جوانان جهان خبر خجسته و فرخنده‌ای بود که در این روزهای حساس موجب دلگرمی و شادی ملت شریف ایران شد.

قهرمانان و پهلوانان کشورمان که به دلیل حملات دشمنان به ایران عزیز با برخی مشکلات مواجه شده بودند، با قهرمانی خود بار دیگر ثابت کردند که هیچ سدی مقابل پیشرفت و عزت ملی ما وجود ندارد و ترکیب تخصص و تعهد در کنار نیروی جوانی و مدیریت علمی می‌تواند قله‌های افتخار را به تسخیر گام‌های جوانان ایرانی درآورده و سرود ملی کشورمان را در دنیا طنین‌انداز کند.

این قهرمانی یک اتفاق نیست بلکه حاصل یک ریل‌گذاری و رویکرد است که نشان از ظرفیت‌های انسانی و مدیریتی بالا در ایران عزیزتر از جان دارد. رویکردی که در تمامی عرصه‌ها می‌تواند به کار بسته شود و مانند ورزشکاران غیور، با اخلاق و شجاع ایران، سربلندی و عزت روزافزون برای ملت شریف ایران در سایه هدایت رهبر معظم انقلاب اسلامی، حضرت آیت‌الله سیدمجتبی حسینی خامنه‌ای مدظله‌العالی در تمامی عرصه‌ها رقم بزند.

قهرمانی غرورآفرین و پرافتخار تیم ملی وزنه‌برداری جوانان ایران که شادی و افتخار را در این روزهای سرنوشت‌ساز در دل ملت شریف و سرافراز کشورمان به ارمغان آورد را خدمت ورزشکاران، مربیان، مدیران این رشته و مردم عزیز ایران اسلامی تبریک می‌گویم و تداوم درخشش جوانان میهنمان را در تمامی عرصه‌ها از خداوند متعال مسئلت دارم.»

................................

پایان پیام/ 167