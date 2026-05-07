بازگشت بیش از ۵ هزار مهاجر به افغانستان در یک روز

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ کمیسیون عالی رسیدگی به مشکلات مهاجرین حکومت طالبان اعلام کرد که روز چهارشنبه ۱۶ اردیبهشت، ۹۵۵ خانواده افغان به تعداد ۵۱۰۲ نفر به صورت اجباری از کشورهای همسایه به کشور بازگشتند و خدمات اولیه به آنان ارائه شد.
به گفته این کمیسیون، بیشترین بازگشتها از پاکستان و مرز تورخم در استان ننگرهار افغانستان ثبت شده است؛ جایی که ۷۵۹ خانواده (۴۱۴۵ نفر) ثبت و شناسایی شدند. همچنین ۱۱۵ خانواده دیگر از پاکستان و از مرز اسپینبولدک استان قندهار وارد خاک افغانستان شده و خدمات دریافت کردند. ۷۷ خانواده دیگر از ایران وارد افغانستان شدند.
مسئولان کمیسیون گزارش دادند که به بیش از ۱۰۱۳ خانواده کمک نقدی (مجموعاً دهها میلیون افغانی) پرداخت شده و صدها خانواده با وسایل نقلیه دولتی به مقاصد نهاییشان منتقل شدند. همچنین ۹۴۶ سیمکارت رایگان حاوی بسته دقیقه و اینترنت به بازگشتکنندگان توزیع شد و خدمات بهداشتی و غذایی در کمپهای مرزی ارائه گردید.
گزارشهای روزانه کمیسیون عالی رسیدگی به مشکلات مهاجرین افغانستان، نشاندهنده ادامه روند بازگشت اجباری هزاران افغان به کشورشان در روزهای اخیر است.
بسیاری از این مهاجران به دلیل سیاستهای اخراج اجباری پاکستان، که پس از درگیریها با طالبان تشدید شده، ناچار به بازگشت شدهاند.
کارشناسان هشدار میدهند که بازگشت گسترده مهاجرین در شرایط اقتصادی دشوار افغانستان، فشار زیادی بر منابع محدود این کشور وارد میکند.
