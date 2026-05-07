به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ تعدادی از جوانان شیعه افغانستانی که به تازگی از ایران به کشورشان بازگشتهاند، تأکید کردند که ماموران اطلاعاتی طالبان در مرز، به شکل عجیبی از آنان پرسوجو و بازرسی میکنند.
یکی از دانشجویان مقطع دکترا که در یکی از دانشگاههای تهران تحصیل میکند و به تازگی از افغانستان برگشته است، به خبرنگار ابنا گفت که تحقیقات ماموران مرزی طالبان، به شکل بیسابقهای از بازگشت کنندگان انجام میشود و باعث استرس و اضطراب جوانان میشود.
این دانشجو که نخواست نامی از او در گزارش ذکر شود، گفت که هنگام بازگشت به افغانستان، ۴۸ ساعت در بازداشتگاه استخبارات/اطلاعات طالبان در مرز اسلامقلعه هرات گرفتار بود و گوشی همراه و تمام شبکههای اجتماعی او را مورد بررسی قرار دادند.
او افزود که صحبتهای خصوصی مجازیاش با دوستانش در مورد وضعیت افغانستان باعث شد تا به دردسر بیفتد؛ وی در ادامه بیان داشت که طالبان به تحصیل جوانان در برخی رشتهها مانند علوم سیاسی، حساسیت نشان میدهند.
این منبع خاطرنشان ساخت که پس از جنگ تحمیلی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران، ماموران اطلاعاتی طالبان تحقیقات خود را از جوانان بازگشتکننده به افغانستان افزایش دادهاند، اما مشخص نشده که نگرانی آنها(طالبان) دقیقا شامل چه چیزهایی میشود.
این دانشجو همچنین از تشدید فشارها بر فعالان و بزرگان تشیع در شمال افغانستان به خصوص استان بلخ ابراز نگرانی کرد و گفت که این فشارها پس از اظهارات اخیر حاجی محمدمحقق مبنی بر موضعگیری او در قبال خط دیورند، تشدید شده است.
از سوی دیگر، برخی دیگر از جوانان شیعه افغانستانی که در رفتوآمد بین ایران و افغانستان هستند، موضوع تحقیق و بازداشت را تایید کردهاند.مد
یک منبع دیگر تآیید کرد که او و یک نفر دیگر از همراهانش به مدت ۴ ساعت در مرز اسلامقلعه مورد تحقیق و بازجویی قرار گرفته است. چگونگی تمدید اقامت، ارتباط آنها با شخصیتهای سیاسی افغانستانی مقیم مشهد و فعالیتهای آنها در ایران از موضوعات تحقیق نیروهای اطلاعاتی طالبان بوده است.
به گفته این منبع، شخصی همراهش اقامت سه ساله داشته و این برای ماموران تحقیق طالبان سوالبرانگیز بوده است.
