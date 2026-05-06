به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ شماری از شهروندان شیعه استان بلخ در شمال افغانستان از افزایش سرقتهای مسلحانه در این استان شکایت دارند.
حامد عسکری، کارمند یکی از شرکتهای خصوصی استان بلخ که در منطقه شیعهنشین «فقیرآباد» زندگی میکند، به خبرنگار ابنا گفت که دزدان مسلح موتر/خودرو او را همراه با مقداری پول نقد بردند.
آقای عسکری گفت که این رویداد روز یکشنبه هفته گذشته هنگام نماز شام رخ داد و سارقان مسلح با صورت پوشانده، او را از نزدیکی خانهاش پیاده کرده و ماشین او را با خود بردند.
این شیعه استان بلخ گفت که مسئولان امنیتی منطقه مربوطه را در جریان گذاشت اما نتیجهای برای شناسایی سارقان و برگرداندن ماشینش نداشته است.
او بیان داشت که در ماههای اخیر میزان جرایم ناشی از سرقتهای مسلحانه در مناطق استان بلخ افزایش یافته و شهروندان از این بابت نگران هستند.
از سوی دیگر، برخی دیگر از شهروندان شیعه این استان، ریشه سرقتهای مسلحانه را در گسترش فقر و عدم اشتغال جوانان افغانستان میدانند.
حسین پیام از ساکنان «کارته نور خدا» در شهر مزارشریف بیان داشت که در اکثر مواقع، سرقتهای مسلحانه با تیپ و لباس نیروهای امارت اسلامی صورت میگیرد، در حالیکه بعید به نظر میرسد وابسته به نیروهای حکومتی باشند.
این شهروند شیعه مزارشریف خاطرنشان ساخت که هرچند میزان جرایم ناشی از سرقتهای مسلحانه در استان بلخ ابتدای حکومت طالبان به شدت کاهش یافته بود، اما طی چند ماه اخیر، سیر صعودی داشته است.
او تاکید کرد که جرایم ناشی از سرقتهای مسلحانه با سختگیریها و بازداشتها جلوگیری نمیشود و دیده میشود که مجازات خیابان دزدان در ملاء عام هرچند اوایل نتیجه داد، اما همان چالش مجددا به وجود آمده است؛ بنابراین مبارزه با این پدیده، نیازمند راهکارهای مبارزه با فقر، گرسنگی و اشتغالزایی است.
شایان ذکر است، در یک ماه اخیر، چندین سرقت مسلحانه در شهرهای بزرگ افغانستان از جمله کابل، بلخ، هلمند، قندهار و تخار صورت گرفته است. این سرقتها با دوربینهای مداربسته گرفته شده و در شبکههای اجتماعی بازتاب گسترده داشتهاند.
در برخی تصاویر دیده میشود که افراد مسلح با یونیفورم طالبان وارد مغازههای طلا فروشی میشوند و با تهدید و ضربوشتم مغازهدار اجناس را با خودشان میبرند.
این حوادث بار دیگر ادعای طالبان مبنی بر ایجاد امنیت سراسری در افغانستان را مورد سوال و تردید قرار داده است.
..............
پایان پیام/
نظر شما