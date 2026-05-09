انفجار پالایشگاه آمریکایی در بحبوحۀ بحران انرژی + ویدیو

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ در حالی که ایالات متحده همچنان با تبعات فزایندۀ جنگ علیه ایران و بحران روبه‌گسترش انرژی دست‌وپنجه نرم می‌کند، پالایشگاه «شالمت» در ایالت لوئیزیانا، عصر جمعه به وقت محلی به‌طرز مهیبی منفجر شد.

رسانه‌های آمریکایی گزارش داده‌اند که شدت انفجار به اندازه‌ای بوده که خانه‌ها در چندین کیلومتر آن‌سوتر لرزیده و ساکنان مناطق اطراف را دچار وحشت کرده است.

بر اساس تصاویر و ویدئوهای منتشرشده در شبکه‌های اجتماعی، ستون‌های عظیم دود سیاه و شعله‌های گسترده آتش، آسمان منطقه را فرا گرفته بود و نیروهای امدادی برای ساعات طولانی درگیر مهار حریق بودند. برخی گزارش‌ها حاکی است مشتریان رستوران‌ها و مراکز تجاری اطراف نیز به‌سرعت محل را ترک کرده‌اند. تاکنون جزئیات دقیقی از تلفات احتمالی این حادثه منتشر نشده است.

به گزارش رسانه‌ها، پالایشگاه شالمت که یکی از شش پالایشگاه متعلق به شرکت انرژی «پی‌بی‌اف» محسوب می‌شود، روزانه حدود ۱۸۵ هزار بشکه نفت خام فرآوری می‌کند و از مراکز مهم تأمین سوخت در جنوب آمریکاست. این پالایشگاه همچنین قرار بود به‌زودی تولید روزانه ۲۰ هزار بشکه سوخت دیزل تجدیدپذیر را آغاز کند؛ پروژه‌ای که مقام‌های آمریکایی از آن به‌عنوان بخشی از برنامه کاهش فشار بازار سوخت یاد می‌کردند.

حادثه اخیر در شرایطی رخ می‌دهد که بازار انرژی آمریکا به‌دلیل اختلال در مسیرهای انتقال نفت و افزایش تنش‌ها در خلیج فارس، با فشار بی‌سابقه‌ای مواجه شده است. کاهش ورود نفت خام سنگین به پالایشگاه‌های آمریکا باعث شده بسیاری از این تأسیسات با حداکثر ظرفیت عملیاتی فعالیت کنند؛ موضوعی که به گفته کارشناسان، احتمال نقص فنی و وقوع انفجار در زیرساخت‌های قدیمی را به‌شدت افزایش داده است.

بحران سوخت در آمریکا عمیق‌تر می‌شود

همزمان با کاهش ظرفیت پالایشی، قیمت سوخت در ایالت‌های مختلف آمریکا روندی صعودی یافته است. گزارش‌ها نشان می‌دهد میانگین قیمت بنزین در این کشور به حدود ۴.۵ تا ۵ دلار در هر گالن رسیده و در برخی ایالت‌ها از جمله کالیفرنیا از مرز ۶ دلار نیز عبور کرده است. تحلیلگران آمریکایی هشدار می‌دهند که تداوم اختلال در پالایشگاه‌ها می‌تواند بحران عرضه را تشدید کرده و فشار بیشتری بر مصرف‌کنندگان وارد کند.

در فضای رسانه‌ای آمریکا نیز نگرانی‌ها نسبت به آسیب‌پذیری ساختار انرژی این کشور رو به افزایش است. برخی کاربران و تحلیلگران آمریکایی با اشاره به وقوع آتش‌سوزی‌های اخیر در چند پالایشگاه بزرگ، تأکید کرده‌اند که صنعت پالایش آمریکا در «بدترین زمان ممکن» با کاهش ظرفیت مواجه شده است؛ وضعیتی که می‌تواند آثار اقتصادی و اجتماعی گسترده‌ای برای دولت واشنگتن به همراه داشته باشد.

