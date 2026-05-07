حمله مسلحانه به یک زن شیعه اسماعیلی در بدخشان افغانستان

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ «لیلما» زن شیعه اسماعیلی در شهرستان «اشکاشم» استان بدخشان افغانستان، صبح امروز پنجشنبه(۱۷ اردیبهشت) از سوی افراد مسلح ناشناس مورد حمله قرار گرفت و جان باخت.
مسئولان محلی طالبان در بدخشان این رویداد را تایید کرده و گفتهاند که این زن حوالی ساعت ۷:۰۰ امروز هنگام رفتن به سوی محل کارش کشته شده است.
ذبیحالله امیری، رییس اطلاعات و فرهنگ استان بدخشان به رسانههای محلی گفته است که هنوز انگیزه این قتل مشخص نشده و مهاجمان مسلح پس از ترور از محل متواری شدند.
این مسئول محلی طالبان گفته است که تحقیقات ادارات امنیتی برای شناسایی عاملان این رویداد آغاز شده است.
لیلما که همسر «سلام مفتون»، خواننده محلی بود، جزء اقلیتهای مذهبی اسماعیلیه افغانستان محسوب میشد؛ شیعیان اسماعیلی بدخشان در حکومت طالبان، به طور بیسابقهای تحت فشارهای مذهبی و اجتماعی قرار دارند.
پیش از این گزارشهای متعددی منتشر شده بود که نیروهای طالبان، شیعیان اسماعیلی را وادار به پذیرش مذهب حنفی کردهاند و همچنین گفته میشود که برخی از نیروهای طالبان در این استان، شیعیان اسماعیلی را مرتد میخوانند.
