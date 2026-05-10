ملت ایران در برابر دشمن هرگز سر خم نخواهد کرد

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ جلسه کارگروه بازسازی خسارات ناشی از جنگ تحمیلی سوم، امروز یکشنبه ۲۰ اردیبهشتماه با حضور دکتر مسعود پزشکیان برگزار شد.
در این جلسه، گزارشی جامع از میزان خسارات واردشده به شهروندان در بخشهای مختلف از جمله واحدهای مسکونی، واحدهای تجاری و اداری، خودروها و سایر زیرساختهای آسیبدیده ارائه و روند اقدامات اجرایی دستگاههای مسئول برای جبران خسارات و بازسازی مناطق آسیبدیده مورد بررسی قرار گرفت.
رئیسجمهور در این جلسه با تأکید بر ضرورت تسریع در روند بازسازی مناطق خسارتدیده، بهویژه واحدهای مسکونی، تصریح کرد: تأمین امنیت روانی و آرامش خانوادههای آسیبدیده، اولویت نخست دولت در مرحله بازسازی و جبران خسارات است و همه دستگاههای اجرایی موظفاند با حداکثر هماهنگی، سرعت و انسجام، روند خدمترسانی به مردم را دنبال کنند.
پزشکیان با اشاره به ضرورت تأمین منابع مالی لازم برای بازسازی منازل و جبران خسارات مردم اظهار داشت: دولت همه ظرفیتها و امکانات موجود را برای حمایت از خانوادههای آسیبدیده به میدان آورده و در کنار مردم خواهد ماند تا فرآیند بازسازی با کمترین دغدغه برای آسیبدیدگان انجام شود.
رئیس جمهور همچنین بر ضرورت تأمین لوازم خانگی خانوادههای آسیبدیده تأکید کرد و گفت: در تعامل و همکاری با تولیدکنندگان داخلی، دولت آمادگی دارد در تأمین مواد اولیه و پشتیبانیهای لازم مساعدت کند تا تولیدکنندگان نیز با ارائه تخفیفها و شرایط حمایتی، در تأمین لوازم مورد نیاز خانوارهای آسیبدیده مشارکت فعال داشته باشند.
پزشکیان با اشاره به شرایط ویژه کشور، از مالکان و صاحبان واحدهای مسکونی خواست نهایت همراهی، همدلی و مراعات را نسبت به خانوادههای آسیبدیده داشته باشند و افزود: در حوزه ودیعه و اسکان موقت نیز دولت به وظایف خود عمل خواهد کرد، اما حتما لازم است فضای همافزایی و همکاری اجتماعی برای حمایت از خانوادههایی که منازل خود را از دست دادهاند، تقویت شود.
رئیس جمهور با قدردانی از مشارکت گسترده خیرین و گروههای مردمی در امدادرسانی و حمایت از آسیبدیدگان اظهار داشت: خوشبختانه همراهی خیرین و مردم بسیار ارزشمند و امیدبخش بوده است؛ بسیاری از هموطنان منازل خود را بهصورت رایگان در اختیار خانوادههای آسیبدیده قرار دادهاند و جمع زیادی نیز تأمین لوازم خانگی و نیازهای اولیه این خانوادهها را تقبل کردهاند.
پزشکیان در عین حال خاطرنشان کرد: با توجه به گستردگی حجم خسارات و تخریبها، کشور همچنان نیازمند مشارکت، همدلی و همراهی گسترده مردم و نهادهای اجتماعی است و همه باید دستبهدست هم دهیم تا این مرحله دشوار با موفقیت پشت سر گذاشته شود.
رئیسجمهور تصریح کرد: دولت هر آنچه از منابع و امکانات در اختیار داشته، برای جبران خسارات مردم ناشی از جنگ به میدان آورده است و اگر همه ظرفیتهای ملی، مردمی، خیرخواهانه و اجرایی در کنار یکدیگر قرار گیرند و همافزایی لازم شکل بگیرد، از مرحله بازسازی نیز همانند سایر مراحل با موفقیت عبور خواهیم کرد.
پزشکیان با تأکید بر ضرورت همراهی اجتماعی و درک متقابل شرایط کشور اظهار داشت: مردم باید با واقعبینی شرایط کشور و محدودیتهای موجود را درک کنند. طبیعی است که در این مسیر سختیها و مشکلاتی وجود داشته باشد، اما با همراهی مردم و اتکا به انسجام ملی، مشکلات قابل حل خواهد بود.
رئیس جمهور تأکید کرد: ملت ایران در برابر دشمن هرگز سر خم نخواهد کرد و اگر سخنی از گفتوگو یا مذاکره مطرح میشود، معنای آن تسلیم یا عقبنشینی نیست، بلکه هدف، احقاق حقوق ملت ایران و دفاع مقتدرانه از منافع ملی است.
پزشکیان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به دشواریها طبیعی ناشی از جنگ تحمیلی اخیر اظهار داشت: در چنین شرایطی، ماندن، ایستادگی و تحمل سختیها و مشکلات، گاه از شهادت نیز دشوارتر است و مردمی که با صبر، مقاومت و تحمل در میدان باقی ماندهاند، در حقیقت در حال انجام «جهاد اکبر» هستند.
رئیس جمهور همچنین بر ضرورت حفظ روحیه همبستگی ملی، تقویت سرمایه اجتماعی و استمرار مشارکت عمومی در روند بازسازی و عبور از شرایط فعلی تأکید کرد و گفت: با اتکال به خداوند، همراهی مردم و همافزایی همه ظرفیتهای کشور، ملت ایران این مرحله را نیز با عزت و سربلندی پشت سر خواهد گذاشت.
