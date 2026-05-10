به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) _ ابنا _ فیلد مارشال سید عاصم منیر امروز طی سخنرانی در مراسم بزرگداشت اولین سالگرد عملیات بنیان مرصوص -معرکه حق- (اشاره به جنگ ۴ روزه این‌ کشور با هند در اردیبهشت ۱۴۰۴) به دیپلماسی نظامی پاکستان در منطقه اشاره داشت و گفت: ما از اینکه سران جمهوری اسلامی ایران و آمریکا به پاکستان برای ایفای نقش در این برهه دشوار اعتماد کردند، قدردانی می کنیم.

وی تاکید کرد: پاکستان یک رویکرد شفاف، بی طرف و موثر را طبق اعتماد طرفین مذاکرات درپیش گرفته و بر همین اساس به تلاش‌های خود برای میانجی‌گری ادامه خواهد داد.

وی به زعم خود گفت که پاکستان پیروز میدان جنگ تحمیلی هند بود و ثابت کرد که حوادث سال گذشته صرفا یک جنگ نبود تقابل تعیین کننده بین دو ایدئولوژی بود.

رئیس نیروهای دفاعی و فرمانده ارتش پاکستان خطاب به هند تهدید کرد که دشمن فکر سلطه و تجاوزگری را از سر خود بیرون کند در غیر اینصورت پاکستان به هرگونه تجاوز و اقدامات تحریک آمیز به صورت مناسب، دقیق و کوبنده پاسخ خواهد داد.

وی درباره تنش‌های پاکستان با افغانستان نیز گفت که ما فقط یک مطالبه از آنان داریم که اجازه ندهند قلمروی افغانستان توسط تروریست ها علیه پاکستان استفاده شود.

با اوج گرفتن تنش‌های از قبل عمیق میان اسلام‌آباد و دهلی‌نو پس از حادثه تیراندازی در منطقه پهلگام هند در دوم اردیبهشت ۱۴۰۴، درگیری‌ها نظامی میان ۲ همسایه اتمی جنوب آسیا رخ داد و بعد از چند روز حملات متقابل، وزیران خارجه هند و پاکستان ۲۰ اردیبهشت ماه (۱۰ می) اعلام کردند آنان بر سر اجرای فوری «آتش‌بس کامل و توقف اقدامات نظامی» به تفاهم رسیده‌اند.

پاکستان مدعی است که در اقدام مقابله جویانه علیه حمله هند در بامداد چهارشنبه ۱۷ اردیبهشت (۷ مه) توانسته ۶ جنگنده هندی از جمله ۳ فروند جت فرانسوی رافال را سرنگون و در عملیات نظامی خود در پاسخ به حمله هند ۲ سیستم دفاعی اس-۴۰۰ را منهدم کرده و در تمامی این مراحل از جنگنده های بومی خود موسوم به "جی. اف-۱۷" و جنگنده چینی جی. ۱۰-سی استفاده کرده است.

پس از جنگ چهار روزه هند و پاکستان، منابع موثق در دستگاه‌های اطلاعاتی فرانسه هدف قرار گرفتن جت‌های فرانسوی رافال را تایید کردند.

دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا که خود را قهرمان برقراری آتش‌بس میان پاکستان و هند می‌داند اخیرا با تکرار این نمایش تبلیغاتی بدون اشاره به نام یکی از دو کشور درگیر مدعی شد که در این جنگ ۱۱ جنگنده سرنگون شده است.

هندی ها نیز مدعی تحمیل خسارات به زیرساخت‌های پشتیبانی و دفاعی پاکستان در طول نبرد ۴ روزه (شامل موشک‌ها، پهپادها و نیروی هوایی بدون تهاجم زمینی) هستند و می گویند که عملیات نظامی سیندور، فاز دوم نیز دارد.

در عین حال اواسط مردادماه سال گذشته وزیر دفاع پاکستان اظهارات فرمانده نیروی هوایی هند مبنی بر سرنگون کردن چند جنگنده پاکستانی در طول جنگ چهار روزه بین دو کشور را بی اساس دانست و گفت: اسلام‌آباد آماده پیوستن به یک راستی آزمایی مستقل درباره ادعای دهلی‌نو درباره تعداد هواپیماهای نظامی و خسارات تحمیل شده است.

