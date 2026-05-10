به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ فاطمه جعفری، بوکسور شیعه افغانستانی، روز شنبه (۱۹ اردیبهشت) برای دومین بار در رقابت‌های بین‌المللی بوکس «صلح برای بلوچستان» در شهر کویته پاکستان به مقام قهرمانی رسید.

خانم جعفری پس از آن‌که حریف پاکستانی‌اش که در مراسم وزن‌کشی و روز مسابقه در سالن حضور داشت، از ورود به رینگ انصراف داد، به عنوان قهرمان این دوره معرفی شد و کمربند قهرمانی به او تعلق گرفت.

این دومین کمربند قهرمانی است که فاطمه جعفری در این رویداد ورزشی کسب می‌کند.

جعفری در «آکادمی بوکس فجر» زیر نظر بسم‌الله ناصح، از مربیان شناخته‌شده بوکس افغانستان، تمرین می‌کند و تاکنون در سه مبارزه حرفه‌ای خود به پیروزی رسیده و دو کمربند قهرمانی به دست آورده است.

رقابت‌های «صلح برای بلوچستان» با همکاری نهادهای ورزشی و اداره محلی ایالت بلوچستان برگزار می‌شود و ورزشکارانی از پاکستان و کشورهای همسایه در آن حضور دارند. هدف اصلی این مسابقات، ترویج صلح، ورزش و همبستگی میان شرکت‌کنندگان است.

این موفقیت فاطمه جعفری در حالی به دست آمد که ورزشکاران زن افغانستانی با چالش‌های متعددی در داخل و خارج از کشور روبه‌رو هستند و چنین دستاوردهایی نمادی از اراده و تلاش زنان ورزشکار افغانستان در عرصه‌های بین‌المللی به شمار می‌رود.

