واکنش کاریکاتوری به تولد فرزند سخنگوی کاخ سفید

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ کمال شرف هنرمند کاریکاتوریست یمنی، در واکنشی نمادین به تولد فرزند سخنگوی کاخ سفید، تصویری دوگانه از مادری و نوزادی ارائه کرد که در آن، آرامش و امنیت یک سوی ماجرا در برابر خون، اندوه و خشونت سوی دیگر قرار میگیرد؛ روایتی تصویری از استانداردهای دوگانهای که منتقدان آن را محصول سیاستهای جنگطلبانه آمریکا میدانند.
این کاریکاتور، در واقع اعتراضی تند به «استاندارد دوگانه» و تناقض میان زندگی شخصی مقامات سیاسی و پیامد تصمیمات آنها در جهان است.
