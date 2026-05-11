واکنش کاریکاتوری به تولد فرزند سخنگوی کاخ سفید

۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۵ - ۱۶:۳۵
کمال شرف هنرمند یمنی که طرح‌های واکنش سریع نسبت به وقایع منتشر می‌کند، تولد فرزند سخنگوی کاخ سفید را به چالش کشید.

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ کمال شرف هنرمند کاریکاتوریست یمنی، در واکنشی نمادین به تولد فرزند سخنگوی کاخ سفید، تصویری دوگانه از مادری و نوزادی ارائه کرد که در آن، آرامش و امنیت یک سوی ماجرا در برابر خون، اندوه و خشونت سوی دیگر قرار می‌گیرد؛ روایتی تصویری از استانداردهای دوگانه‌ای که منتقدان آن را محصول سیاست‌های جنگ‌طلبانه آمریکا می‌دانند.

این کاریکاتور، در واقع اعتراضی تند به «استاندارد دوگانه» و تناقض میان زندگی شخصی مقامات سیاسی و پیامد تصمیمات آن‌ها در جهان است.

