واکنش سفارت ایران در ارمنستان به تولد فرزند سخنگوی کاخ سفید: به مادران داغدار میناب هم فکر کنید

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ سفارت ایران در ارمنستان در پیامی با بازنشر پیام کارولین لویت سخنگوی کاخ سفید به مناسبت تولد فرزندش تاکید کرد که وقتی نوزادتان را می‌بوسید، به مادران داغدار شهدای دانش آموز میناب هم فکر کنید.

سفارت ایران در ارمنستان در پیامی در حساب کاربری خود در رسانه اجتماعی ایکس (توئیتر سابق) خطاب به سخنگوی کاخ سفید نوشت: آفرین به شما.

در ادامه این پیام با بیان اینکه بچه‌ها معصوم و دوست داشتنی هستند، آمده است: آن ۱۶۸ کودکی که رئیس شما (دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا) در مدرسه میناب کشت (به شهادت رساند) و شما آن را توجیه کردید، آنها هم کودک بودند.

در پایان این پیام تاکید شده است: وقتی نوزادتان را می‌بوسید، به مادران آن بچه‌ها هم فکر کنید.

گفتنی است در حالی که تهران وارد مذاکرات جدی با واشنگتن شده بود، صبح ۹ اسفند گذشته (۱۴۰۴)، آمریکا و رژیم صهیونیستی مانند دوره گذشته بدون توجه به مذاکرات، به خاک ایران تجاوز و به چندین نقطه در شهرهای مختلف حمله کردند.

در تجاوز وحشیانه دشمن در نهم اسفندماه سال گذشته، ۱۶۸ نفر از دانش‌آموزان و کادر آموزشی مدرسه شجره طیبه میناب به شکلی مظلومانه به شهادت رسیدند.

این جنایت هولناک که خون معصوم‌ترین قشر جامعه را بر زمین ریخت، سندی آشکار از سیاست نسل‌کشی دشمن علیه ملت ایران است؛ جنایتی که وجدان بشری را به لرزه درآورد و نام میناب را برای همیشه در تاریخ مقاومت این سرزمین ثبت کرد.

..................................

پایان پیام/ 167