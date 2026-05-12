به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) _ ابنا _ سفارت ایران در وین به کایا کالای نماینده عالی اتحادیه اروپا در سیاست خارجی هشدار داد: قبل از اینکه بار دیگر ایران را به اعمال تحریم تهدید کنید، به دقت در مورد واکنش متقابل ایران فکر کنید.

سفارت ایران ادامه داد: ایران از جنگی تجاوزکارانه که توسط دو موجودیت شرور و جنایتکار، یعنی آمریکا و رژیم اسرائیل به آن تحمیل شده بود، پیروز و سربلند بیرون آمد؛ تهدیدهای یک ببر کاغذی هرگز ما را نمی‌ترساند. به هر حال، شما یاد خواهید گرفت که با ایرانیان با احترامی که شایسته آن‌هاست، صحبت کنید.

