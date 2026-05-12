وزیر خارجه طالبان با نماینده ویژه چین در کابل دیدار کرد

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ مولوی امیرخان متقی، وزیر امور خارجه طالبان، با یو شیانگ، نماینده ویژه چین در افغانستان، روز دوشنبه (21 اردیبهشت) در کابل ملاقات کرد. دو طرف درباره گسترش روابط دوجانبه، امنیت منطقهای و روند گفتوگوهای ارومچی به بحث و تبادل نظر پرداختند.
بر اساس خبرنامه وزارت امور خارجه طالبان، در این دیدار راههای تقویت همکاریهای سیاسی و اقتصادی، ایجاد هماهنگی بیشتر میان کشورهای منطقه و تداوم فرآیند گفتوگوهای ارومچی بررسی شد.
نماینده ویژه چین بر ادامه روند گفتوگوهای ارومچی تأکید کرد و آن را چارچوبی مهم برای برقراری ثبات و همآهنگی در منطقه دانست. وی ابراز امیدواری کرد که مرحله بعدی این گفتوگوها با تمرکز بر نتایج عملی پیش برود.
امیرخان متقی نیز با اشاره به اصول سیاست خارجی امارت اسلامی، ثبات منطقه، توازن، همکاری اقتصادی و روابط مبتنی بر احترام متقابل را از محورهای اصلی سیاست خارجی افغانستان عنوان کرد. وی موفقیت روند گفتوگوها را وابسته به اقدامات واقعی، تقویت اعتماد و کاهش تنشها دانست.
دو طرف در پایان بر لزوم پیشبرد مرحله بعدی گفتوگوها با یک برنامه روشن، عملی و نتیجهمحور توافق کردند.
این دیدار در چارچوب تلاشهای دوجانبه برای توسعه روابط و ثبات منطقهای انجام شده است.
