تدابیر امنیتی گسترده عراق برای برگزاری مراسم شهادت امام جواد(ع)

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ بر اساس بیانیه وزارت کشور که توسط خبرگزاری رسمی عراق منتشر شد، عبدالأمیر الشمری ریاست یک نشست امنیتی گسترده را در مقر آژانس اطلاعات و تحقیقات فدرال بر عهده داشت که با هدف بررسی و تقویت تلاشهای اطلاعاتی برای تأمین امنیت مراسم بزرگداشت شهادت امام جواد (ع) برگزار شد.
در این نشست، مقامات ارشد تمامی بخشهای نهادهای اطلاعاتی و امنیتی حضور داشتند تا بالاترین سطح هماهنگی میدانی تضمین شود. همچنین نمایندگان دستگاههای اطلاعاتی در بخشهای مختلف نیروهای امنیتی، دوایر اطلاعاتی وابسته به وزارتخانههای کشور و دفاع، نمایندگان فرماندهی عملیات مشترک و حشد الشعبی نیز حضور داشتند.
وزیر کشور عراق در این نشست بر ضرورت افزایش اقدامات عملیاتی و اطلاعاتی پیشگیرانه تأکید کرده و دستور فعالسازی کار اطلاعاتی و یکپارچهسازی پایگاه دادهها و اطلاعات را برای تسهیل تردد زائران صادر کرد.
وی همچنین دستور استقرار واحدهای اطلاعاتی در مسیرهای حرکت زائران به سمت شهر مقدس کاظمین را صادر کرد و بر افزایش سطح آمادهباش در تمامی محورهای اطراف پایتخت و مسیرهای منتهی به حرم شریف تأکید نمود.
