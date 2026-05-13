علمای افغانستانی مقیم مشهد: تفرقه میان شیعه و سنی دسیسه جدید دشمن است

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ همایش علمی «از منبر تا میدان» با حضور علمای شیعه و سنی، فرهنگیان و دانش‌جویان افغانستانی به منظور گرامی‌داشت از بیست‌ودومین سالروز درگذشت حجت الاسلام و المسلمین «سیدمحمد مصباح بلخابی» از علمای برجسته شمال افغانستان عصر روز سه‌شنبه (۲۲ اردیبهشت) در مدرسه حضرت قائم(ع) شهر مشهد برگزار شد.

سیدجعفر مصباح، نویسنده و فعال فرهنگی افغانستانی مقیم مشهد در این مراسم گفت که آقای مصباح بیش از ۵۰ سال عمر خود را در راه تبلیغ معارف دین صرف کرد و همچنین از اولین کسانی بود که نماز جمعه شیعیان و اولین نماز عید فطر و قربان را بر اساس فقه جعفری در شهرستان بلخاب استان سرپل اقامه کرد.

سیدجعفر مصباح که از فرزندان این عالم شیعه است، تأیید کرد که پدرش از مراجع درجه اول زمان خود وکالت داشت، از جمله وکیل و شاگرد امام خمینی(ره) در درس خارج بود و از اولین کسانی بود که رساله امام را در آن سال‌های دور (حدود ۱۳۴۲) به افغانستان انتقال می‌داد.

آقای مصباح با ابراز گلایه اظهار داشت که تمام علما خدماتی برای جامعه اسلامی افغانستان انجام داده‌اند ولی متاسفانه با گذشت زمان به فراموشی سپرده می‌شود و لازم است تا نسل جدید با الگوگیری از خدمات آن‌ها تجلیل کنند.

از سوی دیگر، عبدالرئوف توانا، از علمای مطرح اهل سنت در این مراسم با اشاره به نقش و جایگاه علما در وحدت و اخوت اسلامی افغانستان گفت که ملت مسلمان این کشور در همه عصرها و نسل‌ها از یک اتحاد و برادری بی‌نظیر برخوردار بوده است و در تمام سنگرهای جهادی، شیعه و سنی در کنار هم علیه دشمن جنگیدند و خون دادند.

آقای توانا با بیان این‌که در میان ملل مسلمان جهان، هیچ سرزمینی مثل افغانستان در زمینه وحدت و برادری نمونه ندارد، تصریح کرد: «دست‌های استخباراتی/اطلاعاتی تلاش کردند که جنگ‌های مذهبی، سمتی و منطقه‌ای بین مردم به وجود بیاورند اما در تمام برنامه‌های‌شان شکست خوردند، زیرا افغانستان می‌داند که جز وحدت، همدلی و برادری راه دیگری برای یک حیات عزتمند نیست، چون عزت در پر تو وحدت است.»

این عالم مطرح اهل سنت بیان داشت: «در سرزمین‌های اسلامی مسئولیت علما بسیار سنگین است و آنان باید دقت کنند که تمام توطئه‌های دشمن را در نطفه خنثی کنند. جهاد تبیین، شناخت دشمن و بیداری جوامع از مسئولیت‌های مهم علما است.»

آقای توانا خاطرنشان ساخت که در شرایط کنونی، کفار در برابر امت اسلامی قرار دارد و توطئه‌های گذشته آن‌ها که شکست خورد، امروز توطئه دیگری بین شیعه و سنی راه‌اندازی می‌کنند؛ لذا همه علما در قبال دسیسه‌ها و راهبردهای دشمن آگاهی باید کامل داشته باشند و مسئولیت بیداری جامعه را در برابر بیدادگران ادا کنند.

حجت الاسلام دکتر عبدالقادر کمالی، استاد دانشگاه و از علمای شیعه افغانستان نیز در این مورد افزود: «در شرایط امروزی که جامعه اسلامی دچار یک واگرایی و اختلاف شده و جوامع اسلامی که گرفتار یک جنگ نابرابر در قبال کفر و استکبار شده، بزرگداشت از چنین شخصیت‌ها و معرفی الگوهای برتر برای نسل جوان، مسیر ما را برای پیروزی کوتاه‌تر و موفقیت ما را تضمین می‌کند.»

آقای کمالی با اشاره به نقش علمای تاثیرگذار همچون آیت‌الله محسنی، شهید سیداسماعیل بلخی و سایر علمای بزرگ که در حوزه تقریب و اخوت مذاهب تلاش کردند، گفت: «امروز جامعه اسلامی ما نیاز به یک همگرایی، وحدت و همراهی دارد. متاسفانه امروز در فضای افغانستان این همگرایی، وحدت و اخوت را کم‌تر می‌بینیم و اگر می‌خواهیم به افق اعلی برسیم، باید وحدت و هماهنگی میان علما و نخبگان جامعه بیشتر شود.»

