به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ صفحه رسمی «یوناما دری» در فیسبوک اعلام کرد که دفتر منطقه‌ای یوناما با برگزاری دو نشست آموزشی، افراد دارای معلولیت را در استان بامیان گردهم آورد.

یوناما دری تأکید کرد که در این برنامه‌ها حدود ۳۰ نفر شامل افراد دارای معلولیت، مقامات محلی و نمایندگان نهادهای جامعه مدنی حضور داشتند. شرکت‌کنندگان درباره مهم‌ترین چالش‌های پیش روی افراد دارای معلولیت از جمله بیکاری، دسترسی محدود به خدمات، محرومیت از مشارکت اجتماعی و سطح پایین آگاهی عمومی نسبت به حقوق این افراد بحث کردند.

یوناما همچنین اعلام کرد که یک ورکشاپ جداگانه برای زنان دارای معلولیت در مناطق مرکزی کشور افغانستان برگزار کرده است. شرکت کنندگان در هر دو نشست بر لزوم حضور گسترده‌تر افراد دارای معلولیت در فرآیندهای تصمیم‌گیری تأکید کردند و خواستار افزایش آگاهی عمومی و تقویت حمایت‌های اجتماعی شدند.

سارا دی مول، رئیس دفتر یوناما در استان شیعه‌نشین بامیان، با تیم بسکتبال با ویلچر بامیان نیز دیدار و درباره فعالیت‌ها، چالش‌ها و فرصت‌های پیش روی این تیم گفت‌وگو کرد.

یوناما همچنین اعلام کرد که از حقوق، شمولیت و مشارکت مؤثر افراد دارای معلولیت در همه عرصه‌های جامعه افغانستان حمایت می‌کند.