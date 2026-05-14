رونمایی از کتاب «حکایة السید» در جوار محل شهادت رهبر معظم انقلاب

۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۵ - ۲۱:۱۹
از کتاب «حکایة السید»  در گردهمایی وفاداری به رهبر شهید انقلاب در محل شهادت ایشان رونمایی شد.

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) _ ابنا _ عصر امروز پنجشنبه ( ۲۴ اردیبهشت ماه) از کتاب «حکایة السید» در گردهمایی در جوار محل شهادت ایشان در خیابان کشور دوست تهران رونمایی شد.

در این گردهمایی که جمعی از نخبگان حوزوی، علمی و فرهنگی عرب مقیم ایران حضور داشتند، آیت‌الله رمضانی دبیرکل مجمع جهانی اهل‌بیت(ع)، شیخ عیسی قاسم رهبر معنوی شیعیان بحرین و شیخ حسین معتوق به سخنرانی پرداختند.

کتاب «حکایة السید»، نسخه عربی کتاب «روایت آقا» است که روایتی از زندگی، شخصیت و سلوک علمی و معنوی آیت‌الله سیدجواد خامنه‌ای، پدر و استاد رهبر شهید انقلاب است، از زبان ایشان و در امتداد شناخت ریشه‌های تربیتی و معرفتی شکل‌گیری شخصیت ایشان تدوین شده است.

این مراسم همزمان با هفتاد و پنجمین روز شهادت رهبر شهید انقلاب اسلامی برگزار گردید.

کتاب «حکایة السید» که در جوار محل شهادت رهبر شهید انقلاب اسلامی رونمایی خواهد شد، از حیث «مستندنگاری» و «تاریخ شفاهی» جایگاه ویژه‌ای دارد؛ زیرا تنها یک خاطره‌نگاری خانوادگی نیست، بلکه پنجره‌ای به لایه‌های اجتماعی و مذهبی ایران، سبک زندگی عالمان دینی در ایران و عراق، نسبت میان تربیت خانوادگی و نقش آن در پرورش شخصیت‌های اثرگذار در تاریخ معاصر ایران به شمار می‌رود.

همچنین «حکایة السید» تصویری روشن و دقیق از مربی‌ای را ارائه می‌دهد که تأثیر او در تکوین شخصیت رهبر شهید انقلاب، بنیادین و تعیین‌کننده توصیف شده است. در این کتاب، ارزش‌هایی مانند زهد، قناعت، صداقت، تربیت دینی و نحوه زیست عالمان ایرانی، در قالب روایت شخصی و مستند بیان می‌شود.

