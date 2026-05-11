به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ سفارت ژاپن در افغانستان امروز (دوشنبه ۲۱ اردیبهشت) اعلام کرد که بورسیههای تحصیلی دولت ژاپن (MEXT) برای سال تحصیلی ۲۰۲۷ ویژه دانشجویان افغان، برای دورههای تحصیلات تکمیلی به عنوان دانشجوی تحقیقاتی در دانشگاههای ژاپن فراهم شده است.
بر اساس اعلامیه رسمی سفارت، متقاضیان واجد شرایط میتوانند راهنما و فرمهای درخواست را از وبسایت studyinjapan.go.jp دانلود کنند. مهلت ارسال مدارک تا ۲۵ مه ۲۰۲۶ تعیین شده و مدارک باید به صورت الکترونیکی به ایمیل japan.scholarship2027.af@gmail.com فرستاده شود. پس از غربالگری اولیه، آزمون کتبی روز ۱۸ ژوئن ۲۰۲۶ و مصاحبه در ماه جولای در کابل برگزار خواهد شد.
این سفارت تأکید کرد، بورسیه مذکور کاملاً تمویلشده است و شامل شهریه رایگان، کمکهزینه ماهانه، بلیت رفتوبرگشت و سایر مزایا میشود.
سفارت ژاپن افزود که انتخاب بر اساس شایستگی، کیفیت مدارک و نتایج آزمونها انجام میگیرد و هیچ تبعیضی بر اساس مذهب، زبان یا قومیت وجود ندارد.
این اعلامیه خاطرنشان ساخته است که علاقمندان باید راهنمای رسمی را با دقت مطالعه کنند، زیرا شرایط سنی، مدارک و الزامات دقیق در آن ذکر شده و هیچ استثنایی پذیرفته نمیشود. به دلیل تعداد بالای درخواستها، تنها متقاضیان موفق در غربالگری مدارک برای آزمون دعوت خواهند شد.
گفتنی است این برنامه که هرساله از سوی دولت ژاپن اجرا میشود، فرصتی عالی برای دانشجویان افغان است تا در یکی از پیشرفتهترین سیستمهای آموزشی جهان تحصیل کنند.
