به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ کمیسیون عالی شیعیان افغانستان اعلام کرده که وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان وعده داده که موضوع هتک حرمت به حجت الاسلام و المسلمین شریفی، از علمای برجسته شیعه غرب کابل را بررسی کند.

این نهاد دولتی روز چهارشنبه (۲۳ اردیبهشت) اعلام کرد که اعضای کمیسیون با مقامات وزارت امر به معروف درباره موضوع برخورد توهین‌آمیز با این عالم شیعه نشست داشته و خواستار جلوگیری از چنین برخوردهای توهین‌آمیز شده است.

به گفته کمیسیون عالی شیعیان، وزارت امر به معروف حکومت طالبان به مسئولان این کمیسیون در مورد هتک حرمت به استاد شریفی قول همکاری و پی‌گیری جدی داده است.

این کمیسون افزوده است که قرار شد نتیجه اقدامات وزارت امر به معروف حکومت طالبان با مسئولان کمیسیون عالی شیعیان اطلاع داده شود.

حجت الاسلام و المسلمین حسین‌داد شریفی، هفته پیش از سوی ماموران امر به معروف حکومت طالبان در غرب کابل فراخوانده شده و مورد بی‌احترامی قرار گرفت.

این اقدام ماموران امر به معروف، واکنش‌های گسترده‌ای را در پی داشت و بسیاری از شیعیان کابل از این بدرفتاری خشمگین شدند.

