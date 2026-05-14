به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) _ ابنا _ همزمان با هفته ملی سلامت، دکتر ابرازه رئیس دانشگاه علوم پزشکی قم به همراه اعضای هیئت رئیسه دانشگاه با آیت‌الله العظمی سبحانی از مراجع عظام تقلید دیدار و گفت‌وگو کردند.

آیت‌الله سبحانی ضمن قدردانی از تلاش‌های جامعه سلامت، بر ضرورت توجه مستمر به توسعه بهداشت و درمان، تکریم ایثارگران عرصه سلامت و پرهیز از اسراف در مصرف دارو تأکید کردند.

این مرجع تقلید با تقدیر از خدمات مسئولان، پزشکان، پرستاران و مجموعه جامعه سلامت، اظهار کردند: از شما و همه فعالان حوزه سلامت که در مسیر خدمت‌رسانی به مردم تلاش کرده‌اید، قدردانی می‌کنم.

ایشان همچنین با اشاره به روند توسعه زیرساخت‌های سلامت در کشور و استان قم گفتند: برای نمونه در استان قم، توسعه مباحث بهداشت و درمان به‌خوبی مشهود است و این موضوع از اهمیت بالایی برخوردار بوده و باید همواره مورد توجه قرار گیرد.

آیت‌الله سبحانی با مرور وضعیت گذشته حوزه درمان در قم تصریح کردند: قم در گذشته تنها دو بیمارستان با خدماتی ابتدایی داشت، اما پس از پیروزی انقلاب اسلامی، شاهد پیشرفت و توسعه مراکز بهداشتی و درمانی و نیز افزایش تخت‌های بیمارستانی در این استان هستیم که این امر از برکات نظام اسلامی است.

ایشان در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع مصرف دارو در کشور اشاره کرده و گفتند: مصرف دارو در ایران بالاست و این مسئله مصداق اسراف است؛ بنابراین باید در این زمینه مراقبت بیشتری صورت گیرد و از هرگونه اسراف پرهیز شود.

در این دیدار، رئیس دانشگاه علوم پزشکی قم نیز گزارشی از اقدامات، برنامه‌ها و فعالیت‌های حوزه سلامت در استان ارائه کرد.

