زلزله نسبتا شدیدی، تهران را لرزاند

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ ساعتی پس از زلزله ۳.۴ ریشتری در پردیس، ساعت ۲۳ و ۴۷ دقیقه سه شنبه شب، زلزله نسبتا شدیدی دماوند و تهران را لرزاند.
گفته میشود در تهران بین ۵ تا ۱٠ ثانیه لرزش زمین به طول انجامید.
این زمین لرزه در برخی از شهرستانهای استان تهران و بخش هایی از استان البرز هم احساس شده است.
به دنبال زمین لرزه در تهران، تمامی پایگاه ها و امدادگران هلال احمر بصورت کاملا آماده باش درآمدند.
مرکز لرزهنگاری در اطلاعیهای اعلام کرد: لحظاتی پیش زلزلهٔ ۴.۶ ریشتری مرز استانهای تهران و مازندران را لرزاند.
مشخصات این زمین لرزه به این شرح است:
طول جغرافیایی: ۵۱.۸۳
عرض جغرافیایی: ۳۵.۸۲
عمق زمینلرزه: ۱۰ کیلومتر
نزدیکترین شهرها:
۸ کیلومتری پردیس (تهران)
۱۰ کیلومتری بومهن (تهران)
۱۱ کیلومتری رودهن (تهران)
نزدیکترین مراکز استان:
۴۱ کیلومتری تهران
۷۷ کیلومتری کرج
