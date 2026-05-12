زلزله نسبتا شدیدی، تهران را لرزاند

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ ساعتی پس از زلزله ۳.۴ ریشتری در پردیس، ساعت ۲۳ و ۴۷ دقیقه سه شنبه شب، زلزله نسبتا شدیدی دماوند و تهران را لرزاند.

گفته می‌شود در تهران بین ۵ تا ۱٠ ثانیه لرزش زمین به طول انجامید.

این زمین لرزه در برخی از شهرستان‌های استان تهران و بخش هایی از استان البرز هم احساس شده است.

به دنبال زمین لرزه در تهران، تمامی پایگاه ها و امدادگران هلال احمر بصورت کاملا آماده باش درآمدند.

مرکز لرزه‌نگاری در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: لحظاتی پیش زلزلهٔ ۴.۶ ریشتری مرز استان‌های تهران و مازندران را لرزاند.

مشخصات این زمین لرزه به این شرح است:

طول جغرافیایی: ۵۱.۸۳

عرض جغرافیایی: ۳۵.۸۲

عمق زمین‌لرزه: ۱۰ کیلومتر



نزدیک‌ترین شهرها:

۸ کیلومتری پردیس (تهران)

۱۰ کیلومتری بومهن (تهران)

۱۱ کیلومتری رودهن (تهران)



نزدیکترین مراکز استان:

۴۱ کیلومتری تهران

۷۷ کیلومتری کرج

..............................

پایان پیام/ ۲۶۸